Problema de Badadess: Por que os adolescentes perdem o cabelo

A mídia discutiu ativamente casos de calvície em massa entre adolescentes. Entre as possíveis razões, os médicos distinguem uma deterioração na saúde das crianças em idade escolar, incluindo problemas com o sistema circulatório e uma postura alterada. Lydia Smirnova, neurologista e reflexologia de Invitro, explica que tipo de condições neurológicas pode causar perda de cabelo em adolescentes e como impedir a alopecia.

Como a postura afeta a calvície em adolescentes?

Para entender esse problema, a estrutura do cabelo deve ser representada. Consiste na parte visível – a haste e a raiz (folículo) escondidas na pele. A estrutura complexa do aparelho folicular inclui conchas e componentes de proteção, como as glândulas sebáceas e uma rede de capilares que fornecem inervação de alimentos e cabelos. O crescimento do cabelo é regulado por uma lâmpada com uma matriz em um cabelo, rico em capilares, onde nasce novos cabelos.

Um dispositivo capilar tão complexo, com um sistema de energia e inervação, torna possível ser uma unidade independente. O cabelo pode parar de crescer devido a uma diminuição do fluxo sanguíneo para os folículos e a falha dos sinais nervosos. Uma postura incorreta leva a problemas de circulação sanguínea e movimento dos órgãos, o que afeta a respiração e a saturação do sangue com oxigênio. Portanto, isso agrava a nutrição do cabelo.

A cabeça é fornecida com sangue através dos galhos das artérias carótidas. A posição baixa da cabeça evita o tráfego e pode piorar a perda de cabelo. Uma postura incorreta pode causar o desenvolvimento da osteocondrose em crianças, manifestando -se na deformação da coluna vertebral e alterações nos discos.

A osteocondose de adolescentes, conhecida como Sheyerman-Ma e a doença de Caulia, afeta as crianças durante o crescimento, causando a compressão dos nervos e a deterioração da nutrição dos folículos capilares, o que leva à calvície. Assim, com problemas capilares, é importante realizar um diagnóstico completo do corpo e ajustar a postura.

Que fatores nervosos contribuem para a calvície não apenas em adolescentes?

A alopecia pode ocorrer devido a vários fatores nervosos. Um papel importante é desempenhado por mudanças nos hormônios e no sistema nervoso durante o período pós -parto, pós -pubbate, menopausa, envelhecimento corporal. A estresse mental aumenta o nível de cortisol, o que afeta negativamente os folículos. A neurofeção e a exposição à radiação, por exemplo, após a radioterapia, são perigosas. Doenças autoimunes, como polineuropatia e esclerose múltipla, também podem causar calvície. Danos na cabeça e toxicação de substâncias nocivas em alimentos ou material também ameaçam o cabelo. É importante observar os efeitos dos medicamentos: AINEs, antipsicóticos, antidepressivos, anticonvulsivantes, citostáticos, betabloqueadores, medicamentos antivirais e antibacterianos, bem como contraceptivos e dopamiméticos podem causar perda de cabelo.

Como evitar riscos?

Desenvolva uma boa postura.

Envolvendo -se regularmente em atividade física, dadas as capacidades do corpo.