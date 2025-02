Problema de pessoal da Universidade de Odisha sobre os comentários feitos durante protestos sobre o suicídio dos estudantes nepaleses

O suposto Suicídio de um estudante nepalês No Instituto de Tecnologia Industrial de Kalinga (KIIT), em Bhubaneswar, causou protestos em massa no campus. Durante os protestos, os vídeos do confronto dos funcionários da universidade com os manifestantes se tornaram virais. A equipe da universidade agora pediu desculpas pelo comentário insensível feito contra os estudantes do Nepal e do Nepalês.

Em um vídeo, dois funcionários da universidade foram supostamente ouvidos gritando estudantes. “Estamos alimentando e ensinando mais de 40.000 estudantes livres”, disse uma mulher. “Isso é mais do que o orçamento de seu país”, outro gritou.

Um dia depois que o vídeo viral causou indignação, Jayanti Nath, diretor conjunto da Girls Hostel e Assuntos Estudantis, lançou um pedido de desculpas em vídeo. Ela, no entanto, acrescentou que seus comentários foram feitos em resposta aos comentários que eles teriam chamado de “corrupto, pobre”.

“Quero reservar um momento para me desculpar por meus comentários recentes sobre o Nepal … minha intenção nunca foi ofender ou degradar ninguém. Eu realmente me arrependo se minhas palavras causaram dor involuntária ao sentimento de alguém. Quero enfatizar que minhas palavras não refletem as opiniões da universidade ou de qualquer uma das faculdades. Sinto muito e peço desculpas pelo que aconteceu ”, disse Nath.

Então ele acrescentou: “No entanto, é importante transmitir que minhas palavras foram … resposta às declarações feitas durante o protesto onde meu país era chamado corrupto e pobre. Nessa troca acalorada, minha resposta foi feita para se defender contra esses comentários, não degradar o Nepal ou seu povo em qualquer lugar.

Manjusa Pandey, professor associado, também ofereceu um pedido de desculpas em um vídeo. “Estou fazendo este vídeo para pedir desculpas pelas declarações que fiz em 16 de fevereiro da noite na época. Qualquer uma das minhas declarações prejudicou os sentimentos de qualquer um dos meus alunos ou pessoas nepaleses do Nepal, peço desculpas por isso sinceramente”, ele disse Pandey

Enquanto isso, após o tumulto sobre o suicídio de B estudante de tecnologia, Kiit disse que suspendeu três funcionários, incluindo dois funcionários do albergue, por supostamente se comportar com alguns estudantes nepaleses e despejados do campus durante os protestos.

O que aconteceu no Kiit?

Prakriti Lamsal, um terceiro aluno do BTECH, foi encontrado morto em sua sala de albergue no domingo à noite. Os amigos de Prakriti alegaram que o assédio de seu ex -namorado, identificado como Advik Srivastava, a levou a dar um passo extremo. O pai do aluno também alegou que sua filha foi “assediada e emocionalmente chantageada”.

A polícia registrou um caso com base em uma queixa do irmão de Prakriti e o Advik Srivastava foi preso. Está sob custódia policial e foi acusado de suicídio sob a seção 108 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

O suicídio causou protestos para os mais de 500 estudantes nepaleses no campus. O assunto se intensificou quando as autoridades da universidade tentaram despejar com força alguns estudantes do campus, o que levou à intervenção diplomática.

Na terça -feira, o KIIT emitiu um pedido de desculpas e o instituto disse que as autoridades estavam “persuadindo ativamente” os estudantes a retornar ao campus o mais rápido possível. “Uma sala de controle dedicada é operacional 24×7 no campus do KIIT 6 para facilitar o retorno dos estudantes nepaleses”, disse um comunicado do KIIT.