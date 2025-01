Problema duplo para o Paquistão: BLA captura área de Khuzdar, Talibã intensifica ataque | Análise | Notícias do mundo

O Exército de Libertação Balúchi (BLA) lançou um grande ataque em Khuzdar, no Paquistão, na quinta-feira, forçando a polícia local a abandonar a cidade. Oprimida pelo grande número de rebeldes, a polícia paquistanesa fugiu da cidade, deixando o BLA no controle de Khuzdar. Os rebeldes criaram postos de controlo em todas as rotas de entrada e saída da cidade e apreenderam armas e veículos da polícia paquistanesa.

Estes ataques dos rebeldes balúchis enviam uma mensagem forte ao governo paquistanês de que a sua ocupação ilegal do Baluchistão não durará muito. Os rebeldes estão determinados a libertar-se do controlo do Paquistão.

As últimas imagens de Khuzdar mostram o controle total do Exército de Libertação do Baluchistão sobre a cidade, com moradores gritando “Viva o Baluchistão” e combatentes do BLA patrulhando as ruas.

A razão por trás do ataque do BLA em Khuzdar foram os alegados maus-tratos às mulheres balúchis pelo exército paquistanês. Alguns dias antes, algumas mulheres balúchis foram convocadas para interrogatório e alegadamente maltratadas, uma história suprimida pelos meios de comunicação paquistaneses, informou a Zee News TV. Em resposta, o BLA lançou o seu ataque a Khuzdar.

O ataque a Khuzdar é uma mensagem direta aos militares paquistaneses: se não for concedida a independência ao Baluchistão, haverá ataques maiores às forças militares.

Nos últimos dois anos, os combatentes balúchis intensificaram os seus ataques contra os militares paquistaneses, inicialmente visando comboios, mas agora estendendo-se a bases militares e áreas de acantonamento.

Em Dezembro do ano passado, os rebeldes balúchis assumiram o controlo de um posto militar paquistanês em Nushki. No início de Agosto, atacaram um posto de controlo militar e uma prisão em Mach, no Baluchistão. Em Março de 2023, atacaram postos paquistaneses perto da fronteira com o Irão.