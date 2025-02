Problemas do Airbnb Aviso sobre golpes de férias alimentados por IA e Sociais

Os turistas do Reino Unido são avisados ​​de que estão atentos a golpes enquanto reservam viagens à distância, já que uma nova pesquisa diz que quase dois terços das pessoas lutam para identificar Imagens geradas por IA de propriedades.

A investigação de Airbnb e Coloque -se com segurança Ele descobriu que o valor médio perdido por fraude é agora £ 1.937 (US $ 2.412), um número que aumentou constantemente nos últimos anos.

O estudo disse que os golpes relacionados à Reserva de Vaciais estavam entre os tipos mais comuns de fraude no Reino Unido, logo atrás de fraudes com cartões de crédito e phishing.

O Airbnb disse inteligência artificial e Redes sociais Eles estavam causando problemas adicionais para os consumidores, e a investigação descobriu que, apesar de 68% dos pedidos dizendo que tinham certeza de que poderiam detectar um anúncio falso para férias, quase dois terços não conseguiram detectar imagens de propriedades de férias geradas pela IA quando eles mostrou -os.

Além disso, ele alertou que os jovens foram potencialmente expostos a golpes de um terço da mesma faixa etária, disse que estariam dispostos a fazer uma ótima compra se anunciados por um influenciador ou celebridade.

O Airbnb disse que estava publicando os números para corresponder ao que seus dados dizem que agora é a janela mais movimentada para reservar as férias de Páscoa.

Em resposta, a empresa de aluguel de propriedades emitiu uma variedade de dicas de segurança, juntamente com o Get Safe online para ajudar as pessoas a evitar golpes de férias.

Essas dicas pedem que os usuários nunca cliquem em links inesperados, sempre relatem golpes suspeitos e desconfiaem de acordos ou depósitos altos incomumente baratos.

Ele também incentiva os usuários a evitar pagar viagens por bancos diretos, continuam com plataformas confiáveis ​​para reservar e pagar e garantir que suas contas on -line sejam seguras com uma senha segura e autenticação multifatorial.

Amanda Cupple, gerente geral do Reino Unido e do norte da Europa para o Airbnb, disse: “Como as pessoas procuram planejar suas férias de Páscoa, os turistas devem permanecer atentos quando navegam em suas viagens.

“As novas tecnologias estão surgindo rapidamente e o uso de plataformas confiáveis ​​para reservar, pagar e comunicar é a melhor maneira de superar possíveis golpistas.

“Temos salvaguardas para proteger as estadias reservadas no Airbnb, incluindo processos de pagamento seguros e medidas de suporte, como a cobertura de ar”.

Obtenha um diretor executivo on -line seguro, Tony Neate, disse: “Enquanto procura acordos, garantindo que seu descanso vencesse com tanta esforço, como mostra a pesquisa, este ano é mais importante do que nunca estar alerta quando se trata de reservar férias.

“Quando se trata de pagamento, eu sempre pago em uma plataforma confiável, que fornecerá melhor proteção do que separada do seu dinheiro para alguém que você não conhece. E confie em seus instintos, se um contrato parecer bom demais para ser verdadeiro, provavelmente será isto. “