"Problemas insulentos que me lembram disso": Floris, a piada sobre Schlein deixa todos loucos | Vídeo

“A partir de hoje você pode ser um funcionário técnico de uma série A -Coach ou já treina a série menor”: Massimo Gramellini Ele disse isso para Giovanni Floris, seu convidado a Em outras palavras Em La7. “É a minha paixão – o condutor respondeu Vermelho -arlblingSempre no LA7 – Eu sempre me apaixonei pelo futebol, depois envelhecei, então não posso jogar, mas espero treinar “.

Naquele momento, o condutor pediu que ele jogasse um jogo: compare alguns políticos com alguns personagens do mundo do futebol. “Giorgia Meloni Qual treinador você lembra disso? “Ele perguntou a ele. E Floris”, se ele perde, ele é culpa dos outros, ele sempre tem o sistema contra, então Mourinho “. Elly Schlein? “, Gramellini o pegou no Secretário do Partido Democrata. O líder da competição Matteo SalviniEle disse que o lembra: “Juric, ele queria sua chance e a perdeu, chegou a Roma e saiu”.

“Problemas no camarim que se lembra de mim”: Floris, a intervenção em Elly Schlein. Assista ao vídeo de em outras palavras aqui