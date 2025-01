Processo contra o deputado Rajya Sabha do Congresso, Imran Pratapgarhi, por compartilhar postagem ‘comunal e inflamatória’ nas redes sociais

Um caso foi registrado contra o parlamentar do Congresso Rajya Sabha, Imran Pratapgarhi, em Jamnagar, Gujarat, por causa de um vídeo que ele postou nas redes sociais, que era supostamente de natureza comunitária e inflamatória, disse a polícia no sábado.

De acordo com uma queixa apresentada à polícia, o antigo Líder da Oposição (LoP) na Assembleia de Gujarat participou recentemente num casamento em massa em Jamnagar.

Pratapgarhi, nascido X, compartilhou um vídeo dele participando do evento com uma música tocando ao fundo, que supostamente tinha letras carregadas de comunidade.

A FIR afirma que a música apresentada no vídeo usa alguns termos questionáveis ​​​​e inflamados que não agradaram aos usuários das redes sociais, que reagiram fortemente à postagem do líder do Congresso.

O queixoso alegou que a postagem de Imran Pratapgarhi incitou a violência e o ódio comunitário, alimentando os sentimentos religiosos do povo.

Tomando conhecimento da denúncia, a polícia de Jamnagar registrou um caso contra Pratapgarhi sob a seção 57 do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

A polícia iniciou uma investigação sobre o assunto.