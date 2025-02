Procure: os alunos mais certos realizam acrobacias em carros elegantes para comemorar o dia da despedida, a polícia interveia depois que o vídeo se torna viral

Uma antiga escola sênior de estudante público de Green Land, Jalandhar Bypass, disse Indian Express : “O nosso foi provavelmente o primeiro comício de despedida que organizamos no ano passado apenas por diversão. Os alunos de outras escolas fizeram o mesmo depois de assistir aos nossos vídeos. Os veículos que incluem Thar, Audi, MG Héctor, etc., faziam parte dele. É apenas uma maneira de demonstrar que vivemos em Ludhiana, onde é comum ter veículos de luxo. Nós nunca quisemos quebrar qualquer regra.

O vice -comissário da polícia (DCP), Amita Vanani, disse: “Analisamos as filmagens e identificamos várias violações. A lei seguirá seu curso e as medidas necessárias serão tomadas contra os responsáveis”.

Os alunos vestidos com blazers deixados em veículos luxuosos e capturaram vídeos de sua viagem com drones e câmeras, segundo o relatório.

Comboios de carros elegantes, com estudantes ao volante, seus colegas de classe confiam nas janelas de automóveis, dançando pelos telhados solares e clicando em selfies deixaram as pessoas surpresas.

