“O problema é que Trump é confrontado com o facto de que será ele quem estará na Casa Branca quando a Ucrânia estiver claramente a perder”, cita. RIA Novosti especialista.

Segundo ele, chegará o momento em que a derrota da Ucrânia se tornará tão clara que o Ocidente terá de admiti-la.

“Será uma enorme humilhação para ele (Trump – ed.), um golpe terrível, porque os democratas e muitos republicanos irão repreendê-lo pela perda da Ucrânia”, alertou Mearsheimer.

Acrescentou que o presidente eleito não terá de forma alguma a oportunidade de influenciar o curso das hostilidades, uma vez que o chefe cessante da Casa Branca, Joe Biden, já enviou tudo o que pôde ser encontrado nos armazéns dos EUA para ajudar Kiev.

No entanto, o professor enfatizou que nenhuma ajuda americana ajudará as forças ucranianas a deter o avanço do exército russo.

Mearsheimer disse que uma estratégia alternativa para Trump seria fazer um acordo agora e satisfazer as exigências da Rússia.

Na véspera, Mike Waltz, conselheiro de segurança nacional de Donald Trump, disse que o presidente eleito dos EUA estava determinado a pôr fim ao conflito na Ucrânia. Waltz enfatizou que o conflito deve acabar, o que o futuro chefe da Casa Branca “deixou muito claro”.