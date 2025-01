Professora americana presa por agredir sexualmente estudante e ter seu filho; Eles se conheceram quando ele tinha 11 anos.

Uma professora do ensino fundamental em Nova Jersey foi presa na quarta-feira por agredir sexualmente seu aluno de 13 anos e ter um filho com ele. Laura Caron conheceu a vítima e seu irmão enquanto os ensinava na quinta série. Acredita-se que a agressão tenha ocorrido enquanto o trio morava em sua casa entre 2016 e 2020.

“As acusações surgem de uma investigação que revela que Caron teve uma relação sexual inadequada com um estudante, nascido em 2005, que residiu na sua casa entre 2016 e 2020”, reiterou um comunicado de imprensa da Procuradoria do Condado de Cape May.

Caron teria conhecido o menino pela primeira vez quando ele era um aluno da quinta série na Middle Township Elementary School. A família da vítima se aproximou do professor ao longo dos anos e permitiu que seus filhos e filhas passassem algumas noites em sua casa. As crianças acabaram por ficar lá (num acordo algo permanente) durante algum tempo em 2016. Relatórios que citam a sua irmã afirmam que a vítima se envolveu sexualmente com Caron quando ela tinha 11 anos.

Ele também disse aos investigadores que seu irmão muitas vezes acordava na cama de Caron, apesar de adormecer no quarto compartilhado dos irmãos. Ele também teria confidenciado a ela sobre ter um filho com Caron. Documentos judiciais indicam que Caron teria 28 anos e 13 quando seu filho nasceu em 2019. A dupla teria mantido contato até que uma postagem no Facebook apresentando o bebê causou confusão em dezembro de 2024.

Os investigadores teriam tomado conhecimento do abuso depois que o pai da vítima apontou semelhanças entre eles e o bebê após ver uma postagem no Facebook.

Enquanto isso, funcionários do distrito escolar de Middle Township disseram à mídia que Caron foi colocado em licença administrativa.

