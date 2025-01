Programa de visto H-1B sob ataque: o senador Sanders critica Elon Musk, diz que gigantes da tecnologia exploram o programa H-1B para substituir empregos nos EUA

O senador Bernie Sanders, presidente do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões do Senado, expressou forte oposição ao programa de vistos H-1B, rejeitando reivindicações feitas por líderes tecnológicos bilionários, incluindo o CEO da Tesla, Elon Musk.

Criticando duramente os comentários recentes do CEO da Tesla, Elon Musk, e do empresário Vivek Ramaswamy, ambos aliados próximos do presidente eleito Donald Trump, Sanders expressou forte oposição ao programa de vistos H-1B, rejeitando reivindicações também feitas por outros líderes bilionários da tecnologia. Num comunicado divulgado em 2 de janeiro, Sanders disse: “Tem havido muita discussão ultimamente sobre o programa de trabalhadores convidados H-1B. Elon Musk e vários outros proprietários bilionários de empresas de tecnologia argumentaram que este programa federal é vital para a nossa economia. “devido à escassez de engenheiros americanos altamente qualificados e outros trabalhadores de tecnologia, discordo.”

Embora os proponentes argumentem que o programa aborda a escassez de trabalhadores americanos altamente qualificados, Sanders caracterizou-o como uma ferramenta para substituir empregos nacionais bem remunerados por mão-de-obra estrangeira com salários mais baixos. Sanders declarou: “A função principal do programa de visto H-1B não é contratar ‘os melhores e mais brilhantes’, mas sim substituir empregos americanos bem remunerados por empregados contratados estrangeiros de baixos salários”.

Demissões corporativas e contratação de trabalhadores convidados sob escrutínio Sanders destacou dados que mostram que as grandes empresas que utilizam o programa H-1B despediram pelo menos 85.000 trabalhadores americanos em 2022 e 2023, enquanto contrataram mais de 34.000 trabalhadores H-1B. A Tesla, observou ele, demitiu 7.500 trabalhadores, incluindo engenheiros e desenvolvedores de software, mas recebeu aprovação para empregar milhares de trabalhadores H-1B. “Se realmente há escassez de trabalhadores qualificados, por que estamos vendo essas demissões?” -Sanders questionou-.

Empregos ocupados por trabalhadores H-1B questionados O senador também expressou preocupação sobre os tipos de funções que os trabalhadores H-1B desempenham. Ele citou exemplos como contadores associados que ganham US$ 58 mil e planejadores de materiais que ganham US$ 80 mil por ano. “Estes não parecem empregos altamente especializados para os 0,1% mais ricos”, comentou Sanders, contrariando afirmações de líderes tecnológicos como Elon Musk.

Uso indevido mais amplo do programa H-1B em destaque Sanders observou que o programa está sendo usado para preencher cargos como treinadores de cães, massoterapeutas e professores de inglês, questionando se esses empregos realmente exigem talentos estrangeiros. “Será que não podemos realmente encontrar professores de inglês nos Estados Unidos?” perguntado.

Reformas propostas para proteger os trabalhadores americanos Sanders apelou a reformas significativas no programa H-1B, incluindo o aumento do salário mínimo para trabalhadores convidados, garantindo que possam mudar de emprego facilmente e exigindo que as empresas priorizem a contratação de trabalhadores americanos. Ele também propôs aumentar as taxas dos trabalhadores convidados para financiar bolsas de estudo e treinamento profissional para trabalhadores americanos. “Nunca deveria ser mais barato para uma empresa contratar um trabalhador estrangeiro do que um trabalhador americano”, enfatizou Sanders.

Desigualdade económica no centro do debate O senador vinculou o uso indevido do programa H-1B a questões mais amplas de desigualdade económica. “Numa altura em que as três pessoas mais ricas da América possuem mais riqueza do que a metade mais pobre do nosso país, precisamos de uma economia que funcione para todos, não apenas para alguns”, disse Sanders.

Um apelo a soluções a longo prazo Sanders apelou ao foco no fortalecimento do sistema educativo dos EUA para produzir uma força de trabalho bem qualificada, capaz de satisfazer as necessidades do país em vários campos, incluindo tecnologia, cuidados de saúde e profissões especializadas. “A resposta não é trazer mão de obra barata do exterior. A resposta é contratar primeiro trabalhadores americanos qualificados”, concluiu.

Esta última declaração intensifica o debate sobre o programa H-1B, pressionando os legisladores e as empresas para que respondam às preocupações sobre as práticas laborais e a justiça económica.

Debate sobre visto H-1B esquenta antes da posse de Trump Faltando apenas três semanas para Donald Trump tomar posse como 47.º presidente dos Estados Unidos, em 20 de janeiro, o debate sobre o programa de vistos H-1B para profissionais estrangeiros altamente qualificados intensificou-se, causando divisões dentro das fileiras Democratas e Republicanas. O programa, que concede 65 mil vistos anualmente, juntamente com mais 20 mil para aqueles com diplomas avançados nos Estados Unidos, tornou-se um ponto crítico nas discussões sobre imigração e segurança no emprego.

Trump expressa apoio aos vistos H-1B O presidente eleito Trump expressou o seu apoio ao programa, dizendo numa entrevista ao New York Post: “Sempre gostei de vistos. Sempre fui a favor dos vistos. É por isso que os temos.” Seus comentários estão alinhados com sua visão de promover a inovação e atrair talentos globais para os Estados Unidos.

Leia também | Em meio a um debate furioso sobre os vistos H-1B, trabalhadores de tecnologia dos EUA buscam encerrar o programa OPT

Principais consultores defendem o programa Dois dos aliados próximos de Trump, o CEO da Tesla, Elon Musk, e o empresário Vivek Ramaswamy, que foram escolhidos para liderar o recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, também defendem o programa H-1B. Ambos enfatizaram a sua importância no preenchimento de lacunas críticas nas indústrias especializadas. “Os Estados Unidos ficam aquém em muitas áreas especializadas”, argumentaram Musk e Ramaswamy, destacando o papel do programa na manutenção da vantagem competitiva do país.

Leia também | Elon Musk, após criticar críticos do H1-B, chama o sistema de “quebrado” e propõe uma “solução”

Reação da base de Trump Apesar do apoio de Trump, o programa tem enfrentado oposição significativa de alguns dos seus apoiantes, que argumentam que os vistos H-1B prejudicam os trabalhadores americanos ao permitir que as empresas contratem talentos estrangeiros com salários mais baixos. Os críticos dizem que o programa prioriza os lucros das empresas em detrimento das oportunidades de emprego nacionais.

Leia também | Visto H1-B: Quanto custará para você solicitar uma autorização de trabalho nos EUA em 2025?