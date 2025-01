Progresso em Gaza: Projeto de acordo de cessar-fogo aceito pelo Hamas – Relatório

O Hamas aceitou um projeto de acordo para um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de dezenas de reféns, disseram duas autoridades envolvidas nas negociações na terça-feira. Mediadores dos EUA e do Catar disseram que Israel e o grupo militante palestino estavam mais próximos de selar um acordo que os deixaria um passo mais perto de encerrar 15 meses de guerra.

A Associated Press obteve uma cópia do acordo proposto e um responsável egípcio e um responsável do Hamas confirmaram a sua autenticidade. Uma autoridade israelense disse que houve progresso, mas os detalhes estão sendo finalizados. Os três funcionários falaram sob condição de anonimato para discutir as negociações.

“Acredito que conseguiremos um cessar-fogo”, disse o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, durante um discurso na terça-feira, dizendo que cabia ao Hamas. “Ele está à beira do abismo. Está mais perto do que nunca”, e a notícia pode chegar em questão de horas ou dias.

Os Estados Unidos, o Egito e o Catar passaram o ano passado tentando mediar para acabar com a guerra e garantir a libertação de dezenas de reféns capturados no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023 que a desencadeou. Quase 100 pessoas permanecem em cativeiro dentro de Gaza e os militares acreditam que pelo menos um terço está morto.

Espera-se que qualquer acordo pare os combates e aumente as esperanças de pôr fim à guerra mais mortífera e destrutiva alguma vez travada por Israel e pelo Hamas, um conflito que desestabilizou o Médio Oriente e provocou protestos em todo o mundo.

Traria alívio à duramente atingida Faixa de Gaza, onde a ofensiva de Israel reduziu grandes áreas a escombros e deslocou cerca de 90% da população de 2,3 milhões de habitantes, muitos deles em risco de fome.

Se um acordo for alcançado, não entrará em vigor imediatamente. O plano precisaria da aprovação do Gabinete de Segurança do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e, em seguida, de todo o seu Gabinete. Ambos são dominados pelos aliados de Netanyahu e provavelmente aprovarão qualquer proposta que ele apresente.

As autoridades já expressaram otimismo antes, apenas para ver as negociações estagnarem enquanto as partes em conflito culpavam-se mutuamente. Mas agora sugerem que podem concluir um acordo antes da tomada de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de Janeiro, cujo enviado para o Médio Oriente se juntou às negociações.

O Hamas disse num comunicado que as negociações chegaram à sua “fase final”.

No ataque de 7 de outubro, militantes liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, e sequestraram outras 250. Cerca de metade desses reféns foram libertados durante um breve cessar-fogo em novembro de 2023. Dos que restam, dizem as famílias, dois são crianças, 13 são mulheres e 83 são homens.

A ofensiva retaliatória de Israel matou mais de 46 mil palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não indica quantos dos mortos eram combatentes.

Os ataques israelenses em Gaza durante a noite e na terça-feira mataram pelo menos 18 palestinos, incluindo duas mulheres e quatro crianças, segundo autoridades de saúde locais, que disseram que uma mulher estava grávida e o bebê também morreu.

Não houve comentários imediatos dos militares israelenses. Israel diz que ataca apenas militantes e os acusa de se esconderem entre civis.

Um acordo em três fases O acordo de três fases, baseado num quadro estabelecido pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, e aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, começaria com a libertação de 33 reféns durante um período de seis semanas, incluindo mulheres, crianças, idosos e civis feridos. em troca de centenas de mulheres e crianças palestinas presas por Israel.

Entre os 33 estariam cinco mulheres soldados israelitas, cada uma das quais seria libertada em troca de 50 prisioneiros palestinianos, incluindo 30 militantes que cumpriam penas de prisão perpétua.

A autoridade israelense disse que Israel presume que a maioria dos 33 está viva.

Durante esta fase de 42 dias, as forças israelitas retirar-se-iam dos centros populacionais, os palestinianos poderiam começar a regressar ao que resta das suas casas no norte de Gaza e haveria um aumento na ajuda humanitária, com a entrada de cerca de 600 camiões todos os dias.

Os detalhes da segunda fase ainda precisam ser negociados durante a primeira. Esses detalhes continuam difíceis de resolver e o acordo não inclui garantias escritas de que o cessar-fogo continuará até que seja alcançado um acordo. Isso significa que Israel poderá retomar a sua campanha militar assim que a primeira fase terminar.

O responsável israelita disse que durante a primeira fase terão início “negociações detalhadas” sobre a segunda fase. Ele disse que Israel reterá alguns “ativos” durante as negociações, referindo-se a uma presença militar, e não deixará a Faixa de Gaza até que todos os reféns estejam em casa.

Os três mediadores deram garantias verbais ao Hamas de que as negociações continuarão conforme planejado e que pressionarão por um acordo para implementar a segunda e terceira fases antes que a primeira termine, disse a autoridade egípcia.

O acordo permitiria a Israel, durante a primeira fase, manter o controlo do corredor de Filadélfia, a faixa de território ao longo da fronteira de Gaza com o Egipto, da qual o Hamas tinha inicialmente exigido a retirada de Israel. Israel retirar-se-ia do corredor Netzarim, uma faixa que atravessa o centro de Gaza, onde procurava um mecanismo para procurar armas entre os palestinianos quando estes regressassem ao norte do território.

Na segunda fase, o Hamas libertaria os restantes cativos vivos, principalmente soldados do sexo masculino, em troca de mais prisioneiros e da “retirada completa” das forças israelitas de Gaza, de acordo com o projecto de acordo.

O Hamas disse que não libertará os reféns restantes sem o fim da guerra e uma retirada completa de Israel, enquanto Netanyahu prometeu no passado retomar os combates até que as capacidades militares e de governação do Hamas sejam eliminadas.

A menos que essas conversações desenvolvam um governo alternativo para Gaza, isso poderá deixar o Hamas no comando do território.

Numa terceira fase, os corpos dos restantes reféns seriam devolvidos em troca de um plano de reconstrução de Gaza de três a cinco anos, sob supervisão internacional.

Na terça-feira, Blinken apresentou argumentos de última hora a favor de uma proposta para a reconstrução e governação de Gaza no pós-guerra que descreve como esta poderia ser realizada sem o Hamas no comando.

Pressão crescente antes da posse de Trump Israel e o Hamas estão sob nova pressão para parar a guerra antes da tomada de posse de Trump. Trump disse na noite de segunda-feira que um cessar-fogo estava “muito próximo”.

Dezenas de manifestantes, incluindo familiares de reféns, formaram uma corrente humana em frente ao parlamento de Israel na terça-feira, exigindo que o acordo fosse selado.

“Esta é a oportunidade, não podemos deixá-la passar até que todos estejam aqui connosco”, disse Shay Dickmann, cujo primo em Gaza foi declarado morto pelos militares.

Famílias de prisioneiros palestinos também se reuniram na Cisjordânia ocupada por Israel. “Digo às mães dos prisioneiros que confiem no Todo-Poderoso e que o alívio está próximo, se Deus quiser”, disse a mãe de um prisioneiro, Intisar Bayoud.

E dentro de Gaza, um exausto Oday al-Halimy expressou esperança a partir de um acampamento para os deslocados. “Certamente, o Hamas honrará o cessar-fogo e Israel não está interessado em opor-se a Trump ou em irritá-lo”, disse ele.