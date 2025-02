Proibido de usar palavras "Grama" um "não": quem quer pegar nossa boca

Ignazio Stagno 3 de fevereiro de 2025

Il Grama e o não. Pilares essenciais da infância, mas muitas vezes os pais, os conselheiros e os primeiros amigos daqueles que dão seus primeiros passos. Ninguém nunca envergonhou de chamá -los de como o idioma italiano os define, “avó” e “avô”. Mas na Alemanha, essas condições aparentemente se tornam indigestos para as da religião politicamente correta: os progressistas. E assim temos que contar uma cena do teatro absurdo no outdoor europeu. Em Berlim, Ferda Atama, 46 anos, Capa da Comissão de Anti -Discriminação no Ministério da Família, também seguiu as diretrizes pelo ministro, a Lisa Green Paus, os alemães da avó, Sueßi Omi, não mais “, doce avó” . A razão? É fácil dizer: que a formulação distingue contra a idade. E existe até o risco de não encontrar trabalho porque “não é jovem” e, portanto, jogado fora para as entrevistas.

Tradições são atacadas

Em suma, somos confrontados com outra loucura: lentamente a ideologia daqueles que desejam apagar e enterrar nossas tradições, mesmo os da linguagem falada e escrita, estão sendo feitos e, como um controle de controle, também nos sobrecarrega que nos deram uma doçura Isso ainda mais então um pai. Porque o congelamento de indicações educacionais e não é atingido pela autoridade dos pais.

Além disso, a veia é sempre a mesma: a daqueles que queriam nos forçar a nomear “Parent 1” e “Parent 2”, a “Mãe” e o “Pai”. Demagogia os defende? Chame de como você deseja, mas você precisa reduzir alguns pontos de parada perdidos e que a racionalidade começa a ignorá -los deslizando para um vórtice de batalhas ideológicas que não têm nada a ver com as fundações dos seres humanos. Mas muito. O Ataman sobre esta história de “avô” e “avó” proibido no uso do idioma atual também escreveu dezenas de páginas em um relatório, muito detalhado e com grandes reivindicações produzidas pelo Comitê de Anti-Discriminação. Tudo para impedir a velhice “e que a terceira era pode ficar atordoada por ser acompanhada por um conceito depreciativo.

Bem, não há mais inapropriado para salvar a essência de qualquer coisa, procurando por usá -lo. “Avô” e “avó” padrão como padrão, os Pats acabaram sendo os ombros de um idoso em seu primo, a respiração consumida de vinho e fumaça que costumava costurar nas partes de um “avô”, o suéter de uma “avó da avó “” Costurado com Ferri para a neta, mas apenas esse perfume de lasanha ou cassata de domingo que só pode colocar “avó” e sabe como colocar pequenos prazos Água em almas secas entorpecido pela vida cotidiana que se deve apenas a esses rótulos verbais “avô” e “avó”.

Soloni, professores, professores e professores da vida Você conhece tudo e que tudo o que deseja ensinar aos outros, mantenha as mãos no lugar desta vez. Deixe aqueles que não podem esperar em paz para serem chamados de “avô” ou “avó”. Quando um “avô” é adicionado a essa triste comunidade nossa, uma pena que continuaremos a mencionar as coisas com seu nome, uma nova vida chegou ao mundo. Com todo o respeito por aqueles que estão lá para medir a existência em comprimento.

O atama faz lições de Luciano de Crescenzo: a vida deve ser medida em largura. Faça um motivo, você viveria o seu tempo melhor, armazenando regras e regras desnecessárias para perturbar o que somos. Por séculos.