No território da zona económica especial “Dobrograd-1”, localizada no distrito de Kovrovsky, estão registados oito residentes que pretendem implementar projetos em indústrias como medicina, mobiliário, eletricidade e produção alimentar. Em 2024, decorreram negociações com diversas empresas para o lançamento de novas instalações produtivas nas áreas de equipamentos de ar condicionado e processamento de dados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Econômico e Indústria da região de Vladimir, o volume de investimentos feitos pelos residentes foi de aproximadamente 1,8 bilhão de rublos e foram criados 118 novos empregos.

O valor total dos investimentos governamentais na infraestrutura do projeto Dobrogrado, incluindo instalações sociais, está planejado em 3,9 bilhões de rublos. Em geral, está previsto atrair mais de 20 bilhões de rublos para financiar projetos de investimento. Até o final de 2024, 12,2 bilhões de rublos de investimento privado já foram atraídos para o desenvolvimento do projeto.

Entre 2022 e 2025 está prevista a construção de uma escola com 825 vagas, um jardim de infância com 220 vagas, um complexo desportivo e recreativo, um parque familiar com aterro, bem como infra-estruturas de abastecimento de água e saneamento, electricidade e estradas. , drenagem pluvial, iluminação pública e estações de tratamento de esgoto com capacidade de 1.000 m³ por dia. Também serão construídas as rodovias Dobrograd – Peresekino, Peresekino – Alacino, Dobrograd – Medyntsevo e o anel viário sul da vila de Velikovo. 1,69 bilhão de rublos foram investidos na infraestrutura da zona econômica especial.

A construção de moradias está em andamento na aldeia. Com base nos resultados de 2024, foram colocados em operação 63 mil metros quadrados. A conclusão de todo o volume de construção habitacional em Dobrogrado está prevista para 2038-2040.