Promotor de Trump, Jack Smith, renuncia ao Departamento de Justiça

O procurador especial dos EUA, Jack Smith, que liderou os casos federais contra Donald Trump sob a acusação de tentar anular a derrota nas eleições de 2020 e de manusear indevidamente documentos confidenciais, renunciou, enquanto o presidente eleito republicano se preparava para retornar à Casa Branca, informou o Politico. Sábado.

Smith renunciou ao Departamento de Justiça na sexta-feira, de acordo com documentos judiciais apresentados ao tribunal federal, disse o Politico.

Smith, um ex-promotor de crimes de guerra, abriu dois dos quatro processos criminais que Trump enfrentou depois de deixar o cargo, mas os viu paralisados ​​depois que um juiz nomeado por Trump na Flórida rejeitou um deles e a Suprema Corte dos EUA, com três juízes nomeados por Trump. – descobriu que os ex-presidentes têm ampla imunidade contra processos judiciais por atos oficiais. Nenhum dos casos foi a julgamento.

Depois que Trump derrotou a vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições de 5 de novembro, Smith desistiu de ambos os casos, citando uma regra de longa data do Departamento de Justiça que proibia processar presidentes em exercício. Ao pedir aos tribunais que rejeitassem as acusações, a equipa de Smith defendeu o mérito dos casos que apresentou, observando apenas que o regresso iminente de Trump à Casa Branca os tornava insustentáveis.

A saída de Smith é outro marco do colapso dos processos criminais contra Trump, que poderão terminar sem consequências jurídicas para o novo presidente e desencadearam uma reação que ajudou a alimentar o seu regresso político.

A renúncia de Smith do Departamento de Justiça era esperada. Trump, que frequentemente chama Smith de “desequilibrado”, disse que o demitiria imediatamente após assumir o cargo, em 20 de janeiro, e sugeriu que poderia buscar retaliação contra Smith e outros que o investigaram assim que ele retornasse ao cargo.

Em 2023, Trump se tornou o primeiro ex-presidente em exercício dos Estados Unidos a enfrentar um processo criminal, primeiro em Nova York, onde foi acusado de tentar encobrir um pagamento secreto a uma estrela pornô durante a campanha presidencial de 2016. seguiu-se, acusando Trump de reter ilegalmente material confidencial depois de deixar o cargo e de tentar reverter sua derrota em 2020, uma campanha que desencadeou a invasão do Capitólio dos EUA em 6 de janeiro. 2021. Os promotores na Geórgia também acusaram Trump por seus esforços para reverter a derrota eleitoral naquele estado.

TRUMP ALEGOU MOTIVAÇÃO POLÍTICA

Trump negou qualquer irregularidade e atacou os processos como tentativas politicamente motivadas de prejudicar a sua campanha. Ele arrecadou milhões em contribuições de campanha através de comparecimentos aos tribunais e usou os casos para promover uma narrativa poderosa de que o establishment político estava contra ele e os seus apoiantes.

O Departamento de Justiça defendeu os casos, dizendo que foram liderados por promotores de carreira que agiram livres de influência política.

Garland nomeou Smith em novembro de 2022, quase dois anos após o ataque ao Capitólio, para liderar as investigações duplas em andamento do Departamento de Justiça sobre Trump. Essa medida ocorreu poucos dias depois de Trump anunciar uma campanha para retornar à Casa Branca nas eleições de 2024.

Garland, nomeado pelo presidente democrata Joe Biden, disse que Smith proporcionaria um certo grau de independência em investigações altamente sensíveis. Garland rejeitou pedidos anteriores para nomear um promotor especial, insistindo que poderia supervisionar adequadamente as investigações de Trump.

Smith regressou a Washington vindo de Haia, onde processou casos de crimes de guerra decorrentes da Guerra do Kosovo de 1998-1999. Anteriormente, ele chefiou a Seção de Integridade Pública do Departamento de Justiça e trabalhou no Ministério Público dos EUA em Brooklyn, Nova York, desenvolvendo uma reputação de investigador tenaz.

Em Haia, Smith garantiu a condenação de Salih Mustafa, um antigo comandante do Exército de Libertação do Kosovo que geriu uma prisão onde foi praticada tortura durante o conflito.

HISTÓRICO PRIMEIRO

As acusações, os primeiros casos federais contra um ex-presidente dos EUA, acusaram Trump de trazer documentos de segurança nacional altamente sensíveis para o seu resort na Florida e de usar falsas alegações de fraude eleitoral para tentar inviabilizar a recolha e certificação de votos após a sua derrota nas eleições de 2020.

“O ataque ao Capitólio da nossa nação em 6 de janeiro de 2021 foi um ataque sem precedentes à sede da democracia americana. Conforme descrito na acusação, foi alimentado por mentiras: mentiras do réu, destinadas a obstruir a função fundamental do Governo de os Estados Unidos”, disse Smith ao anunciar a acusação eleitoral em agosto de 2023, uma das duas únicas aparições públicas que fez durante a sua investigação.

Smith enfrentou um prazo reduzido para concluir ambos os processos, pois estava claro que Trump poderia encerrá-los se ganhasse as eleições. Ambos enfrentaram obstáculos legais.

No caso de documentos confidenciais, a juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, da Flórida, indicada por Trump, rejeitou todas as acusações em julho, depois de decidir que Smith foi nomeado indevidamente como promotor especial.

O escritório de Smith recorreu dessa decisão. Os promotores retiraram o recurso relacionado a Trump após sua vitória eleitoral, mas sinalizaram que continuarão tentando reviver as acusações contra dois associados de Trump que foram acusados ​​de obstruir a investigação.

O caso eleitoral ficou em espera durante meses enquanto os advogados de Trump interpunham um apelo por imunidade presidencial. A Suprema Corte dos EUA ficou em grande parte do lado de Trump em agosto, decidindo que Trump não poderia ser processado por muitos atos oficiais que realizou como presidente e causando mais atrasos no caso.

Smith reconheceu em documentos judiciais que sua equipe enfrentou uma “circunstância sem precedentes” depois que Trump venceu a eleição sobre a democrata Kamala Harris. Seu escritório concluiu que ambos os casos não poderiam prosseguir.

Trump foi considerado culpado de falsificar registros comerciais após um julgamento no caso de silêncio financeiro em Nova York, que foi instaurado por promotores estaduais. A sua sentença foi adiada indefinidamente após a sua vitória eleitoral e os advogados de Trump estão a tentar que a sentença seja totalmente rejeitada.

O caso da Geórgia, que também inclui acusações contra 14 aliados de Trump, permanece no limbo enquanto um tribunal de recurso determina se a procuradora Fani Willis deve ser desqualificada por má conduta devido a um caso romântico com um antigo congressista de alto escalão. É improvável que o caso contra Trump avance enquanto ele permanecer presidente.