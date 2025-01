"Pronto para enviar 10.000 soldados": O movimento extremo de Donald Trump muda o quadro

Retirará 20.000 soldados americanos da Europa, Donald Trump. E como prova de como o enfoque militar e diplomático dos Estados Unidos já está a mudar com a nova administração, o presidente republicano prepara-se para enviar outro contingente militar de tropas. 10.000 soldados na fronteira entre os Estados Unidos e México.

Ele escreve isso WashingtonPostcitando um documento informativo da Alfândega e Proteção de Fronteiras. Segundo o documento, os agentes de fronteira dos EUA também foram instruídos a negar a entrada aos requerentes de asilo porque estes viajariam por países onde foram detectados doenças transmissíveis. Contudo, o documento não especifica quais doenças estão envolvidas.



Enquanto isso, as autoridades mexicanas iniciaram a construção campos enormes com tendas na cidade Cidade Juárez em preparação para um possível influxo de repatriados mexicanos devido às políticas da Casa Branca. Os abrigos temporários de Ciudad Juarez terão capacidade para abrigar milhares de pessoas e deverão estar prontos dentro de alguns dias, disseram autoridades municipais. Enrique Licona agência informa Reuters.





“Isso não tem precedentes”, diz Licon. As tendas em Ciudad Juarez fazem parte do plano de preparação do governo mexicano abrigos e abrigos em nove cidades no norte do México. As autoridades locais fornecerão aos mexicanos deportados alimentação, alojamento temporário, cuidados médicos e assistência na obtenção de documentos de identidade, de acordo com um documento do governo que descreve a estratégia, denominado “México Abraça Você”. O governo também planeja ter uma frota de ônibus pronta para transportar os mexicanos dos abrigos até suas casas.