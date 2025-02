“Pronto para uma resposta direta, mas razoável, contra a taxa de Donald Trump”, diz o primeiro -ministro do Canadá, Justin Trudeau

O primeiro -ministro Justin Trudeau disse que a resposta do Canadá será “franco, mas razoável” se decidirmos impor tarifas de 25 %, conforme ameaçado pelo presidente Donald Trump, informou o Globe and Mail.

O presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas a seu vizinho Canadá e México assim que sábado.

O que Trudeau disse? “Se o presidente optar por implementar qualquer tarifa contra o Canadá, estamos prontos com uma resposta, uma resposta intencional, forte, mas razoável e imediata”, disse Trudeau a jornalistas antes de uma reunião com seu Conselho Consultivo sobre as Relações dos Estados Unidos do Canadá Unidos por na sexta -feira unida, O balão e o correio relatado.

Enquanto isso, Trump reiterou na quinta -feira suas ameaças dizendo que os Tarrifs estão chegando e que ainda não havia decidido se o petróleo canadense seria coberto com essas taxas.

Trump enfatizou mais uma vez sua intenção de impor tarifas de 25 % no Canadá e no México, alegando que ambos os países não se aproximaram adequadamente da migração ilegal na fronteira dos Estados Unidos e no fluxo de fentanil. Ele também ameaçou uma tarifa de 10 % nos bens chineses, citando preocupações semelhantes sobre drogas.

“O prazo de 1º de fevereiro que o presidente Trump colocou em seu lugar em comunicado há várias semanas”, disse a porta -voz da Casa Branca Karoline Leavitt, jornalistas na sexta -feira, sexta -feira, AFP relatado.

Trudeau mencionou que, juntamente com o Canadá, as tarifas também prejudicariam a economia dos Estados Unidos e prejudicariam a segurança coletiva de duas nações.

Trudeau acrescentou que o Canadá continuaria a tornar suas “instituições democráticas compartilhadas e estáveis.

“Se as tarifas forem implementadas contra o Canadá, responderemos. Não desistiremos até que as tarifas sejam eliminadas e, é claro, tudo está sobre a mesa”, disse Trudeau.

Segundo The Hill, Trump ainda está determinado a impor tarifas ao Canadá e no México, citando o déficit comercial nos Estados Unidos.

“” Vamos anunciar as tarifas no Canadá e no México por várias razões. “Vou colocar a taxa de 25 % no Canadá e no México, e realmente teremos que fazê -lo porque temos déficits muito grandes com esses países”, disse Trump na quinta -feira.

