Propõe-se punir funcionários por violações no processamento de migrantes

De acordo com o Ministério da Administração Interna da Rússia, mais de 65 milhões de serviços governamentais no domínio da migração são prestados anualmente, dos quais aproximadamente 27 milhões são prestados a cidadãos estrangeiros e apátridas. Segundo especialistas, o FSUE “Serviço de Passaportes e Vistos” do Ministério de Assuntos Internos da Rússia e o Centro Multifuncional de Migração estão empenhados no processamento de documentos para migrantes. Eles também devem auxiliar na fotografia dos candidatos e na realização do registro obrigatório de impressões digitais estaduais.

Por exemplo, se um funcionário do centro não tirar as impressões digitais de um migrante, ele pode ser punido

Segundo o presidente da Comissão de Construção e Legislação do Estado, Pavel Krasheninnikov, a lei estipula que os funcionários da empresa e da organização autorizada, como funcionários, são responsáveis ​​​​por prestar esta assistência. “Neste contexto, propõe-se a imposição de sanções administrativas pelo incumprimento ou desempenho indevido das suas funções oficiais”, sublinha Pavel Krasheninnikov.

O projeto prevê multas e, em caso de reincidência, o policial será desqualificado por um período de seis meses.

Por sua vez, o Ministério da Saúde submeteu à discussão pública um projecto de alteração ao Código de Contra-ordenações, que estabelece a responsabilidade por violações durante o exame médico dos migrantes. Serão impostas sanções a funcionários de organizações médicas e entidades legais que cometam violações. Por exemplo, será imposta uma sanção se o hospital não tiver administrado os testes necessários ao migrante. As autoridades arriscam uma multa de 50 a 100 mil rublos. Para pessoas jurídicas – multa de 250 mil a 800 mil rublos ou suspensão administrativa das atividades por um período de 14 a 90 dias.