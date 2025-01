"Propriedade intelectual e inovação: estratégias para proteger e melhorar as atividades das PME": a conferência Alibaba e "Tempo"

Promover o crescimento das pequenas e médias empresas italianas através do comércio eletrónico, protegendo ao mesmo tempo a propriedade intelectual dos produtos Made in Italy dos riscos presentes no ecossistema de comércio online, reforçando o seu papel decisivo no desenvolvimento económico da substância. Este é o tema central da grande conferência realizada ontem no coração de Roma, no Palazzo Wedekind, organizada por Alibaba.com em colaboração com Tempodo título “Propriedade intelectual e inovação: estratégias para proteger e melhorar as atividades das PME”que, entre outras coisas, esteve presente Mateus BassierVice-presidente da Alibaba e chefe de aplicação global de propriedade intelectual, Licia RonzulliVice-presidente do Senado, Fausta BergamotaVice-Ministro das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores e Made in Italy, Massimiliano CapitãoComissário da Agcom, Roberto LisciaPresidente Netcomm, Cláudio BergonziDiretor de Aplicação Global de IP Alibaba e Lucas DeCarlou, Presidente da 9ª Comissão do Senado e Valentina Grippovice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados.

Na reunião de ontem, a Alibaba, líder global no comércio online e porta de entrada para o mercado chinês para as PME europeias, quis reiterar o seu compromisso em apoiar o desenvolvimento empresarial, promovendo ao mesmo tempo um debate sério e articulado sobre a questão central promover. papel da propriedade intelectual como um ativo estratégico que deve ser protegido e salvaguardado, especialmente no caso dos produtos Made in Italy, que historicamente têm estado entre os mais vulneráveis ​​à contrafação.

“A proteção da propriedade intelectual é de primordial importância para o Alibaba – disse Bassiur – e estamos aqui em Roma para fortalecer a nossa colaboração contínua com as partes interessadas dos setores público e privado. As PME são fundamentais para a força da economia italiana: a Alibaba sabe disso e acredita firmemente no apoio às PME. Por esta razão, comprometemos recursos significativos e implementamos programas estratégicos, feitos sob medida para as empresas mais pequenas e entre as mais avançadas do setor, para garantir que a sua propriedade intelectual seja protegida nas nossas plataformas.” para citar alguns números, italiano só as empresas exportaram produtos no valor de 5,42 mil milhões de euros para a China em 2022. Este é um facto que dá uma boa ideia da importância estratégica que o desenvolvimento do comércio eletrónico traz, como bem repercute Licia Ronzulli: “A proteção da propriedade intelectual dos nossos produtos é uma questão estratégica que diz respeito ao futuro de todo o país – explicou o vice-presidente do Senado –. Proteger a nossa excelência é crucial: não é apenas uma questão legal, mas também. uma questão de identidade e reconhecimento, e o nosso governo está a trabalhar precisamente neste sentido, criando os instrumentos necessários para proteger a nossa criatividade e promover sinergias público-privadas.”

Fausta Bergamotto, Secretária de Estado do Ministério dos Negócios e do Made in Italy, também se concentrou na necessidade de construir a cooperação entre as instituições e o tecido produtivo: “Promover sinergias público-privadas é absolutamente crucial nesta área. Por esta razão, as instituições devem hoje funcionar a um duplo nível: o da promoção e o da protecção: por um lado, promovendo o crescimento das empresas nos mercados globais; por outro lado, protegem o seu trabalho e geram ecossistemas colaborativos, principalmente com as grandes plataformas de comércio eletrónico.” E precisamente porque as pequenas e médias empresas, como sublinhou pouco depois o presidente da Netcomm, Roberto Liscia, “são o coração pulsante do o tecido económico italiano”, é crucial hoje que possam “apresentar-se eficazmente no mercado global”, além de ‘fortalecer as próprias raízes’, contar histórias eficazes com uma ‘visão global e digital’ e, juntos, ‘modernizá-lo dos próprios processos” para construir um “modelo de negócios sustentável e duradouro”.

Por Andrea di Carlo (Diretor Adjunto Euipo: “A proteção da propriedade intelectual é crucial para a inovação e a competitividade das PME italianas e europeias. Trabalhamos com plataformas como a Alibaba para sensibilizar as empresas para a importância de proteger os seus ativos e para ajudar a lidar com os direitos de propriedade intelectual O nosso objetivo é criar um ecossistema europeu de proteção da propriedade intelectual que seja acessível, eficaz e que apoie as empresas nos mercados locais e internacionais.” diversificar – concluiu o Senador Luca De Carlo A diversidade é o nosso verdadeiro valor acrescentado e A nossa lei Made in Italy visa precisamente reforçar este aspecto, protegendo antes de mais nada a propriedade intelectual e industrial das nossas empresas e valorizando marcas históricas, como start-ups mais inovadoras.”