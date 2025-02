‘Proteger os americanos …’: Trump impõe tarifas no Canadá, México e China | Notícias do mundo

Palm Beach: O presidente Donald Trump assinou no sábado a ordem de impor rígidos tarifas aos negócios na América do Norte.

A ordem de Trump também inclui um mecanismo para aumentar as taxas se os países retaliarem contra os Estados Unidos, como estão possivelmente preparados para fazer.

A decisão lança a economia global e o mandato político de Trump para combater a inflação em uma possível agitação, embora o presidente republicano publique em redes sociais de que era necessário “proteger os americanos”.

As tarifas correm o risco de um confronto econômico com os dois maiores parceiros comerciais nos Estados Unidos no México e no Canadá, que retorna a um relacionamento comercial de décadas com a possibilidade de represálias duras dessas duas nações. As tarifas também, se forem mantidas, poderiam piorar a inflação significativamente, possivelmente corroendo a confiança dos eleitores de que Trump poderia prometer que os preços de mercearias, gasolina, moradia, carros e outros bens.

Trump declarou uma emergência econômica para impor 10% de funções em todas as importações da China e 25% nas importações do México e do Canadá. Mas a energia importada do Canadá, incluindo petróleo, gás natural e eletricidade, seria tributada a uma taxa de 10%. As tarifas entrariam em vigor na terça -feira, estabelecendo um confronto na América do Norte que poderia sabotar o crescimento econômico. Uma nova análise do Laboratório de Orçamento de Yale apresentou os possíveis danos à economia dos EUA, dizendo que o lar médio dos Estados Unidos perderia o equivalente a US $ 1.170 em receitas tributárias. O crescimento econômico desaceleraria e a inflação pioraria, e a situação poderia ser pior se o Canadá, o México e a China retaliarem.

No momento, o México planeja permanecer fresco enquanto pesa suas opções.

O presidente do México, Claudia Sheinbaum, que aparece no sábado em um evento que promove um programa de habitação do governo fora da Cidade do México, disse: “Estou calmo, digo que tenho dito desde ontem, porque sei que a economia do México é muito poderosa, muito forte.

Um funcionário da administração superior, que insistiu no anonimato de jornalistas curtos, disse que a menor taxa de energia refletia o desejo de minimizar qualquer aumento disruptivo no preço da gasolina ou serviços públicos. Isso é um sinal de que os funcionários da Casa Branca entendem a aposta que a inflação está tomando. O preço do ex -presidente Joe Biden levou à frustração dos eleitores que ajudaram a devolver Trump à Casa Branca no ano passado.

A ordem assinada por Trump não continha nenhum mecanismo para conceder exceções, disse o funcionário, um possível golpe para os construtores de moradias que confiam em madeira canadense, além de agricultores, fabricantes de carros e outros setores.

O governo Trump estabeleceu tarifas para forçar os três países a interromper a propagação e a fabricação de fentanil, além de pressionar o Canadá e o México a limitar qualquer imigração ilegal aos Estados Unidos.

O funcionário não forneceu pontos de referência específicos que poderiam ser atendidos para elevar as novas tarifas, dizendo que apenas a melhor medida seria menos americana que morre com a adição de fentanil.

O pedido também permitiria tarifas sobre as importações canadenses de menos de US $ 800. As importações abaixo dessa soma podem atualmente atravessar os Estados Unidos sem costumes e tarifas.

“Não faz muito sentido econômico”, disse William Reinsch, principal consultor do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais e ex -funcionário comercial dos Estados Unidos. “Historicamente, a maioria de nossas tarifas sobre matérias -primas tem sido baixa porque queremos obter materiais mais baratos para que nossos fabricantes sejam competitivos … agora, do que você está falando? Ele está falando sobre tarifas sobre matérias -primas. Eu não entendo a economia disso.

‘O presidente republicano está assumindo um grande compromisso político de que suas ações não piorarão significativamente a inflação, eles causarão tremores secundários financeiros que poderiam desestabilizar a economia mundial ou causar uma reação violenta dos eleitores. A detecção de votos da AP, uma extensa pesquisa de eleitores nas eleições do ano passado, descobriu que os Estados Unidos estavam divididos em apoio às taxas.

Com as taxas, Trump está honrando as promessas que estão no centro de sua filosofia de segurança econômica e nacional. Mas o anúncio mostrou sua seriedade em torno do assunto, já que alguns aliados de Trump minimizaram a ameaça de impostos mais altos de importação como meras táticas de negociação. O presidente está preparando mais impostos de importação em um sinal de que as tarifas serão uma parte contínua de seu segundo mandato. Na sexta -feira, chips de computador importados, aço, petróleo e gás natural mencionados, bem como contra cobre, medicamentos farmacêuticos e importações da União Europeia, movimentos que poderiam enfrentar os Estados Unidos contra grande parte da economia global.

Não está claro como as taxas podem afetar os investimentos comerciais que Trump disse que isso aconteceria devido a seus planos de reduzir as taxas de imposto sobre as empresas e eliminar os regulamentos. As tarifas tendem a aumentar os consumidores e as empresas, tornando mais caro trazer mercadorias estrangeiras.

Muitos eleitores se voltaram para Trump nas eleições de novembro sobre a crença de que ele poderia lidar melhor com a inflação que aumentou sob Biden. Mas as expectativas de inflação estão avançando no índice de sentimento de consumo da Universidade de Michigan, já que os entrevistados esperam que os preços aumentem 3,3%. Isso seria maior que a taxa de inflação anual real de 2,9% no índice de preços ao consumidor de dezembro.

Trump disse que o governo deveria aumentar mais sua receita tarifária, como antes, antes do imposto de renda se tornar parte da Constituição em 1913. Ele afirma, apesar das evidências econômicas do contrário, do que os Estados Unidos estavam em seu lugar mais rico em A década de 1890, sob o presidente William McKinley.

“Nós éramos o país mais rico do mundo”, disse Trump na sexta -feira. “Nós éramos um país tarifário.”

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse aos canadenses que eles poderiam enfrentar momentos difíceis pela frente, mas que Ottawa estava preparado para responder com taxas de retaliação, se necessário, e que as sanções dos Estados Unidos seriam sabotagem.

Trudeau disse que o Canadá está abordando Trump chama a segurança da fronteira, implementando um plano de fronteira da CDN US $ 1,3 bilhão (US $ 900 milhões) que inclui helicópteros, novos equipamentos caninos e ferramentas de imagem.

Trump ainda precisa obter um orçamento, cortes de impostos e um aumento na autoridade legal de endividamento do governo através do Congresso. O resultado de seus planos de taxa pode fortalecer sua mão ou enfraquecê -la.

Os democratas correram para dizer que qualquer inflação no futuro foi o resultado de Trump, que está prestes a começar sua terceira semana atrás como presidente.

“Você está preocupado com os preços das compras. Don está aumentando os preços com suas tarifas, “líder democrata do Senado, Chuck Schumer, de Nova York, publicado em X.” Você está preocupado com os preços do tomate. Espere até que as tarifas de Trump no México aumentem os preços do seu tomate. … Você está preocupado com os preços dos carros. Espere até que as tarifas de Trump no Canadá elevaram os preços do seu carro “, escreveu ele em uma série de publicações.