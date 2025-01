Protesto de agricultores: O Centro convida agricultores protestantes para uma reunião importante em Chandigarh nesta data. O que está na agenda?

O governo central convidou os agricultores que protestavam para uma reunião a realizar no dia 14 de Fevereiro em Chandigarh para discutir as suas exigências, disse um alto funcionário.

O avanço ocorreu depois que uma delegação liderada pela Secretária Adjunta do Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, Priya Ranjan, se encontrou com o líder dos agricultores em jejum, Jagjit Singh Dallewal, e realizou uma reunião com representantes de Samyukta Kisan Morcha (Apolítico) e Kisan Mazdoor Morcha. .