Protesto de ativistas da Federação de Estudantes da Índia da Universidade de Kerala, os estudantes colidem com a polícia, acusam o vice -chanceler da Universidade de Saffrronising – Kerala News

Os ativistas da Federação de Estudantes da Índia (SFI) fizeram uma marcha em direção à Universidade de Kerala hoje em protesto contra as recentes prisões de seus membros durante uma agitação na universidade. Os manifestantes, exigindo a libertação dos detidos, enfrentaram a polícia que usou várias rodadas de canhões de água para dispersar a multidão. As tensões se intensificaram quando os alunos tentaram entrar no campus.

Os manifestantes levantaram slogans que condenam a suposta “postura anti -estadual” do vice -chanceler da universidade, Dr. Mohanan Kunnummal, e exibiram banners criticando suas ações. Um banner que é destacado na sede da universidade disse: “Kerala VC” está faltando, com uma imagem que comparou o vice -chanceler com o chefe do RSS, Mohan Bhagwat. Os manifestantes também chamaram o vice -chanceler de “RSS de fantoche”, acusando -o de se alinhar com a ideologia do RSS.

O SFI, a ala estudantil do Partido Comunista da Índia (marxista), está em um protesto indefinido nos últimos 13 dias, exigindo a instalação da União dos Estudantes da Universidade de Kerala. O vice -chanceler se recusou a emitir a notificação para constituir o sindicato, citando a interrupção das eleições para alguns assentos sindicais e um caso judicial pendente no assunto. No entanto, os ativistas da SFI alegaram que o Dr. Kunnummal está tentando abalar a universidade.

Os manifestantes estabeleceram uma barraca no campus do Senado, mas enfrentaram ações policiais depois que o registrador da universidade solicitou sua remoção e demolição da loja. Vários ativistas da SFI foram presos.