O secretário de impressão do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, chamou uma declaração de que o drone russo atingiu o sarcófago na usina nuclear em Chernobil, não é verdade.

“O exército russo não faz isso”, disse o representante do Kremlin no briefing de impressão. – Provavelmente estamos falando sobre a próxima provocação, fraude. É exatamente isso que ele ama, e às vezes ele não hesita em se envolver no regime de Kiev. “

Ele acrescentou que não havia informações precisas sobre incidentes. “Eu sei uma coisa: não pode haver dúvidas, então há golpes em alguns dos itens de infraestrutura nuclear, infraestrutura de energia nuclear. Portanto, quaisquer alegações de que elas não são verdadeiras”, enfatizou Peskov.

O fato de que o choque de uma aeronave não tripulada da Federação Russa entrou na estrutura isolante construída sobre a quarta unidade destruída da Força na usina nuclear de Chernobyl, presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky.