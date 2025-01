Psicóloga Orlova: A autoidentificação pelo signo do zodíaco pode atrapalhar o desenvolvimento

No final do ano passado, foram publicados dados impressionantes: em 2024, os russos gastaram 2,4 trilhões de rublos nos serviços de vários videntes – quase o mesmo que em comida. Acontece que os serviços de videntes e leitores de tarô são para nós não apenas um entretenimento leve, mas também necessidades essenciais? Por que isso acontece?

Ekaterina Orlova: O aumento do interesse pelo horóscopo, numerologia e outras áreas esotéricas e paraesotéricas em tempos de crise é um fenômeno comum e pode acontecer por vários motivos;

Muitas vezes integramos a astrologia em nossas vidas e modelamos comportamentos e ações específicas de acordo com as recomendações do horóscopo, como se estivéssemos nos isentando de responsabilidades. Desta forma, o horóscopo torna-se uma verdadeira fonte de conforto e esperança.

Em momentos difíceis, as pessoas muitas vezes procuram fontes de conforto e otimismo, e os horóscopos podem oferecer a promessa de um futuro melhor (embora ilusória e completamente pouco confiável). Isso ajuda, pelo menos temporariamente, a lidar com a incerteza e a se sentir mais calmo.

Um motivo comum para mostrar interesse por horóscopos pode ser a desejada sensação de controle. Quando a vida se torna imprevisível, as previsões dão àqueles que nelas acreditam uma sensação de estabilidade, controlo e compreensão futuras. As pessoas podem sentir que, seguindo os conselhos dos astrólogos, podem controlar o seu destino.

Outra razão para sua popularidade é que tópicos astrológicos e outros esoterismos muitas vezes servem como base para comunicação e união de pessoas. Discutir os signos do zodíaco, procurar traços de caráter comuns e dar conselhos muitas vezes ajudam a estabelecer conexões e fortalecer as relações sociais, o que é especialmente importante para pessoas em tempos difíceis.

Finalmente, para algumas pessoas, a astrologia se torna uma ferramenta para analisar suas emoções e comportamento. Isto pode ajudá-lo a compreender os seus próprios sentimentos e experiências – uma espécie de ajuda (embora sem base científica), mas que serve como uma estratégia de adaptação individual em situações de crise.

Não devemos esquecer que em certas culturas e tradições um interesse extraordinário e inabalável pela astrologia desenvolveu-se de forma trivial ao longo dos séculos. Em alguns países, como a Índia ou a China, o interesse pela astrologia e horóscopos tem uma longa história, tornando-se uma prática comum, especialmente em tempos de crise.

Os horóscopos podem, portanto, servir como uma espécie de apoio psicológico, permitindo que as pessoas enfrentem as dificuldades e encontrem sentido no que está acontecendo.

A autoidentificação é perigosa com base em uma característica esotérica (sou Boi, sou Aquário, etc.)?

Ekaterina Orlova: Os signos esotéricos ou astrológicos não são perigosos em si, mas a sua utilização na autodeterminação pode ter algumas consequências.

Há vários pontos que vale a pena considerar e principalmente esta é a elevação consciente de você mesmo e de suas crenças fanáticas ao “Absoluto do Conhecimento Astrológico”.

A autoidentificação pelo signo do zodíaco ou outros signos esotéricos pode limitar a percepção das próprias habilidades e capacidades. As pessoas acreditam que o seu destino ou caráter é determinado “de cima”, e isso as impede de agir, desenvolver e explorar novos lados da sua personalidade.

Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem ficar apegadas a estereótipos associados a certos sinais ou símbolos e depois extrapolá-los – transferi-los para si mesmas e para os outros. Como resultado, surge uma preferência por outros.

Alguns acreditam em toda esta ‘predestinação’, outros riem dela. Além disso, muitas vezes isso não depende da educação ou da profissão. Como é que isto afecta as relações entre pessoas que estão em “campos diferentes”?

Ekaterina Orlova: Não há como negar que focar em questões esotéricas ao elaborar planos de vida de curto e longo prazo pode levar ao isolamento daqueles que não compartilham tais pontos de vista. Naturalmente, são criadas barreiras à comunicação e à compreensão.

Algumas das práticas associadas ao esoterismo e à astrologia são abertamente contrárias à abordagem científica, e a confiança em tais conceitos pode impedir o desenvolvimento do pensamento crítico numa pessoa.

Ou seja, todo esoterismo é totalmente ruim?

Ekaterina Orlova: Eu não seria tão categórico. Para algumas pessoas, a identificação pelos signos do zodíaco ou outros signos esotéricos pode ser uma fonte de apoio e confiança. Nesses casos, pode ter um efeito positivo no estado emocional.

É importante ser sábio quanto à autoidentificação e autodeterminação e lembrar que cada pessoa é única e que sua personalidade não pode ser completamente definida por um signo esotérico ou um dos doze signos astrológicos do zodíaco. É melhor considerar tais aspectos como um dos muitos fatores que determinam a nossa identidade.

Se uma pessoa realmente acredita nisso, então ela provavelmente pode se “adaptar” subconscientemente aos sinais de um determinado signo?

Ekaterina Orlova: Sim, isso pode realmente acontecer. Este fenômeno é denominado “afeto” ou “efeito Barnum” (ou “efeito Forer”). As pessoas encontram os traços descritos pela astrologia em si mesmas ou nos outros, e então começam a interpretar seu comportamento e traços de caráter de acordo com os “requisitos” de seu signo ou mesmo de um determinado tipo psicológico.

As pessoas muitas vezes tendem a ver as descrições gerais e vagas como precisas e específicas para si mesmas. Além disso, o desejo de se adequar às ideias sobre o signo do zodíaco pode ser causado por expectativas e estereótipos sociais, e isso também afeta o comportamento de uma pessoa. A astrologia pode, portanto, influenciar o senso de identidade e a autopercepção de uma pessoa, embora a pesquisa científica não confirme a confiabilidade das previsões e características astrológicas.

Como se comunicar corretamente com pessoas que acreditam sinceramente em horóscopos? Não quero discutir… também não quero parar de me comunicar…

Ekaterina Orlova: A comunicação com pessoas que acreditam sinceramente em horóscopos exige tato e respeito. No entanto, cada um tem direito ao seu próprio ponto de vista.

Mesmo que você não concorde com a opinião de alguém, é importante respeitar o direito dessa pessoa de ter suas crenças (mesmo que você ache que ela está errada).

Evite o ridículo ou a crítica. Se você deseja discutir astrologia de uma perspectiva cética, faça-o com cautela. Use “afirmações I” para expressar seus pensamentos, como “Percebi que muitas pessoas veem os horóscopos como entretenimento”.

Discutir a astrologia como um fenômeno cultural, não como um sistema de crenças rígido e como um possível pilar para o desenvolvimento do outro. Se você está interessado em astrologia, pode discutir seu impacto na cultura e na sociedade sem cair em crenças pessoais. Se a astrologia interessa a alguém, pode haver outros temas que o unam. Tente encontrar interesses comuns para discutir.

Mas se a conversa ficar mais acalorada e as divergências aumentarem, é melhor mudar de assunto.

O humor leve pode ajudar a aliviar o clima, mas tome cuidado para não ferir os sentimentos da outra pessoa.

O segredo é abordar a comunicação com o coração aberto e com respeito, o que ajudará a construir confiança, mesmo que seus pontos de vista sejam diferentes.

Hoje em dia, algumas organizações até contratam funcionários com base no seu signo do zodíaco…

Ekaterina Orlova: Bem, os líderes das organizações são pessoas comuns e estão sujeitos às mesmas influências que os outros. Ao recorrer a tais “métodos de RH”, procuram métodos alternativos para aumentar a eficiência organizacional e a produtividade da força de trabalho.

Alguns empregadores procuram formas inovadoras de avaliar candidatos, especialmente num mercado de trabalho altamente competitivo. A astrologia oferece uma abordagem diferente que pode parecer mais “intuitiva”.

Dadas as características dos diferentes signos do zodíaco (por exemplo, comunicação, liderança, empatia), os empregadores podem tentar criar equipas equilibradas nas quais diferentes tipos de personalidade se complementam.

No entanto, pode haver aqui uma ‘armadilha’ escondida: existe o risco de alguns empregadores verem os signos astrológicos como um factor que confirma ou refuta a sua percepção intuitiva do candidato e desvaloriza a experiência individual.

É importante compreender que o uso da astrologia nos negócios é uma abordagem bastante controversa na escolha de funcionários. A longo prazo, continua a ser mais eficaz utilizar métodos de avaliação objetivos, como testes de competências e entrevistas.