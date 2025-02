Este ano marca o 125º aniversário do nascimento de uma artista excepcional Anna Alexandrovna Leporskaya. Isso foi relatado “MK em PSKOV” no serviço de imprensa da Reserva do Museu Pskov.

Seu caminho criativo está intimamente ligado a Pskov, onde na Escola de Arte e Industrial (agora a Galeria de Arte do Museu Pskov), ela começou seu conhecimento com o mundo das belas artes. A educação contínua em Petrogrado, Liporskaya, tornou -se parte da vida artística turbulenta dessa época, comunicando -se com os principais representantes da pintura russa.

Os trabalhos de Anna Leporskaya podem ser vistos durante a exposição “Sua Majestade porcelana!” Nos Podanankins, que permitem aos contemporâneos avaliar o talento e a contribuição do artista para a história da arte russa.