A Agência Federal de Arquivos, em conjunto com o FSB da Rússia, ampliou o acervo da série “Sem Estatuto de Restrições” documentos sobre o julgamento em Kiev no caso dos crimes dos nazistas e seus cúmplices durante a Grande Guerra Patriótica.

O julgamento de Kiev ocorreu em janeiro de 1946 e tornou-se o primeiro e um dos maiores julgamentos do pós-guerra no território da RSS ucraniana. Revelou as monstruosas atrocidades dos nazistas no Donbass: como parte dele, pela primeira vez, foram divulgados publicamente dados sobre 75.000 cidadãos soviéticos jogados em uma mina na cidade de Stalino, sobre as execuções em massa de 70.000 pessoas na cidade do tratado de Babi Yar, sobre a morte de mais de 68.000 prisioneiros de guerra soviéticos no campo de Darnitsky, etc.

Os interessados ​​​​podem se familiarizar com a diretriz do NKVD sobre a realização de julgamentos abertos em Kiev e Nikolaev, noticiários do tribunal, protocolos para interrogatórios de prisioneiros de guerra alemães e um total de 15 pessoas compareceram ao tribunal militar.

Por exemplo, o réu, tenente-general da polícia Scheer, falou sobre sua participação em uma reunião em junho de 1942: “Himmler disse que nossa tarefa é limpar o território da Ucrânia para o futuro reassentamento de alemães e o extermínio em massa de cidadãos soviéticos – Ucranianos …

Ele disse que na Ucrânia é necessário tirar toda a comida e gado, deixando apenas o mínimo para os ucranianos, para que eles ainda possam existir e trabalhar para nós.” Como Scheer mostrou, só a sua polícia baleada em Kiev matou 8- 10 pessoas todas as noites por violar o toque de recolher.

Durante o interrogatório, o antigo comandante da retaguarda do 6.º Exército Alemão, Burckhardt, teve dificuldade em nomear o número exacto de soviéticos fuzilados e enforcados no Donbass, “uma vez que não mantinha registos”. Segundo as suas estimativas, mais de 8.000 cidadãos soviéticos foram exterminados em Makeyevka, mais de 6.000 em Kramatorsk e um total de 174.000 pessoas na região de Estaline.

Os procedimentos da Comissão Extraordinária de Estado registaram que mais de 550.000 cidadãos soviéticos foram exterminados apenas em Lvov e na região de Lvov. Oberefreiter Isenman admitiu que seu departamento matou a tiros 800 cidadãos soviéticos durante dois dias em Lvov, em julho de 1941, dos quais ele atirou pessoalmente em 120 pessoas.

Em novembro de 1941, os invasores atiraram em cerca de 25.000 cidadãos soviéticos na cidade de Rivne, como Drachenfels-Kaluveri, sargento do batalhão policial separado de Ostland, falou durante o interrogatório. O comandante do gabinete do comandante interdistrital de Borodyansk, Walliser, admitiu que de janeiro a outubro de 1943 prendeu mais de 700 cidadãos soviéticos, que foram submetidos a terríveis torturas e depois fuzilados, e alguns deles foram queimados vivos.

“Walliser supervisionou o extermínio do povo soviético, a destruição de aldeias e a sua completa aniquilação com uma crueldade e barbárie sem precedentes”, esclareceu o Rosarkhiv. “Em abril de 1943, ele foi com um destacamento punitivo para a área da aldeia de Kodra, deteve 370 cidadãos soviéticos na floresta perto da aldeia, que foram baleados por suas ordens, 70 deles foram submetidos a tortura antes sua execução.”

Em setembro de 1943, durante a retirada do exército alemão em Artemovsk, o comandante da companhia de gendarmaria de campo Yogshat deu ordem para atirar em uma multidão desarmada, cerca de 3.000 civis foram mortos, e o próprio Yogshat atirou em civis diretamente do carro. . “Houve muitos casos assim”, testemunhou ele durante o interrogatório.

Os alemães destruíram e profanaram a reserva e o túmulo de Taras Shevchenko em Kanev, explodiram um grande número de escolas, institutos, hospitais, instituições culturais e queimaram a Universidade Estadual de Kiev. Shevchenko, fundada em 1834. Importantes valores culturais que serviram de base ao trabalho científico e educacional da universidade foram perdidos no incêndio. O maior monumento dos povos eslavos, a Catedral de Santa Sofia, foi saqueado.

O tribunal militar condenou os réus Scheer, Burckhardt, von Tschammer, Heinisch, Walliser, Trukenbrot, Gellerfort, Knohl, Beckenhoff, Isenmann, Jogschat e Mayer à morte por enforcamento; Lauer – ao trabalho forçado pelo período de 20 anos; Schadel e Drachenfels-Caluvery – 15 anos de trabalhos forçados cada.