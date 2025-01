Punjab: Gangster Lawrence Bishnoi absolvido em um caso de extorsão de 50 lakh por RS devido à falta de evidência

Um tribunal no distrito de Punjab Faridkot absolveu o gângster desejado Lawrence Bishnoi em um caso de extorsão de Rs 50 lakh devido à falta de evidências. O caso foi registrado em 2021 na cidade de Kotkapura, onde Bishnoi foi acusado de exigir dinheiro de extorsão de um empresário por um de seus associados próximos.

O caso surgiu de uma queixa apresentada em agosto de 2021 por um comerciante local de tecido. De acordo com a denúncia, o comerciante recebeu uma ligação do WhatsApp do Gangster Goldy Brar, que supostamente exigiu Rs 50 lakh em nome de Bishnoi e ameaçou a família do comerciante com sérias conseqüências se o pagamento não fosse feito.

Depois disso, houve um caso de extorsão contra Bishnoi em Kotkapura.

Durante a audiência, o advogado de Bishnoi, Amit Mittal, argumentou que não havia evidências substanciais para vincular seu cliente ao crime.

O autor apresentou seu caso perante o tribunal, mas o juiz decidiu a favor da defesa, citando evidências insuficientes. Como resultado, Bishnoi foi absolvido de todas as acusações no caso.

Bishnoi, atualmente preso na prisão de Sabarmati em Gujarat, permanecerá na prisão devido a outros casos de extorsão e assassinato registrados contra ele.