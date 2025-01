Punjab: Vineet Dhir da AAP nomeou novo prefeito de Jalandhar

O vereador do Partido Aam Aadmi (AAP), Vineet Dhir, foi eleito o novo prefeito da Corporação Municipal de Jalandhar no sábado.

Balbir Singh Bittu Dhillon foi nomeado vice-prefeito sênior e Malkeet Singh foi eleito vice-prefeito.

O ministro-chefe do Punjab, Bhagwant Mann, parabenizou os três funcionários recém-eleitos e disse que o governo da AAP está comprometido com o desenvolvimento de Jalandhar, de acordo com um comunicado do partido.

O desenvolvimento da cidade continuará a ser uma prioridade, acrescentou Mann. O presidente da unidade AAP Punjab, Aman Arora, também parabenizou os três funcionários e disse que a nomeação de um prefeito da AAP acelerará o desenvolvimento de Jalandhar.

Ele destacou que a AAP sempre priorizou o trabalho e agora Jalandhar “escreverá um novo capítulo de desenvolvimento”.

Arora destacou ainda que o povo de Jalandhar deu à AAP um mandato decisivo nas eleições municipais, possibilitando ao partido ter um prefeito, um vice-prefeito e um vice-prefeito com uma clara maioria.

Nas pesquisas cívicas realizadas no mês passado, a AAP emergiu como o maior partido ao vencer 38 do total de 85 distritos em Jalandhar.

Posteriormente, oito vereadores recém-eleitos de outros partidos prometeram o seu apoio à AAP.