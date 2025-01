Puro Jannik Sinner, "Eu precisava disso": É assim que a vitória no Aberto da Austrália comemorou

“Fizemos um bom jantar com todo o time. Meu irmão estava aqui, nos divertimos muito juntos, e é exatamente isso que precisávamos. Estávamos duas semanas entre muitas pessoas, foi bom fechar conosco sozinho”: Jannik Sinner Ele confessou que havia comemorado a vitória do Aberto da Austrália após a final com o alemão Alexander Zverev. É o terceiro slam vencido na carreira e o segundo consecutivo na Austrália. Uma grande satisfação para o sul do Tyroolean, número um no mundo, que, no entanto, decidiu comemorar seu grande resultado em uma maneira sóbria.

Falando do último triunfo, o Sinner admitiu: “Algumas vitórias, como eu aconteceu quando fiz da primeira vez, elas lhe deram confiança. O segundo título que eu gosto um pouco mais, é diferente. Mas todo grande que Vinci, Vinci, Torneio em que você vai longe tem sua própria história. muito especial“Em segundo plano, o procedimento que terá que ser confrontado em alguns meses para o Tribunal de Esporte de Árbitros em Lausanne, pouco mais de um mês após o Open na França, para o caso Clostebol.





Enquanto isso, ele continua dizendo inocente. Ele também repetiu em Melbourne quando os jornalistas o colocaram sobre o assunto. Em particular, ele explicou que não seria capaz de conquistar dois títulos consecutivos na Austrália se não tivesse o “espírito lúcido” pela consciência de sua inocência. “Eu continuo tocando dessa maneira porque tenho idéias claras sobre o que aconteceu -Senner estressado -se eu soubesse que ele era culpado, Eu não tocaria assim. Não há mais nada a dizer … Acabei de vir aqui de uma nova corrida incrível. Eu quero aproveitar esse momento. “De qualquer forma, ele confessou que” não penso nisso agora. É claro que há momentos em que você pensa em determinados dias: eu não gostaria desse problema “.