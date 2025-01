“Muitas trincheiras foram cavadas e abrigos construídos sob o setor residencial e na entrada de áreas povoadas – cidades subterrâneas inteiras”, disse uma publicação em seu canal Telegram.

Pushilin acrescentou que as forças ucranianas estão agora a tentar vingar a perda de Kurakhovo bombardeando a área povoada.

Lembramos que em 6 de janeiro o Ministério da Defesa russo anunciou a libertação de Kurakhovo.

Mais tarde, foi anunciado que as tropas russas avançaram para oeste e sul de Kurakhovo e também libertaram a aldeia de Slavyanka, perto da cidade.

Kurakhovo foi um importante centro logístico para as forças armadas ucranianas. A sua libertação causou uma série de problemas significativos no apoio logístico e técnico das unidades ucranianas em direção a Donetsk. As autoridades de Kiev também perderam a oportunidade de disparar contra a população civil de Donetsk a partir de sistemas de artilharia.