Pushkov: Trump não impedirá que as pessoas se transformem em transformadores

Apesar das declarações de alto nível, o presidente dos EUA, Donald Trump, é incapaz de impedir operações de mudança de sexo nos Estados Unidos, em seu canal de telegrama, o chefe do Conselho da Política de Informações Alexii Pushkov.

Ele lembrou que Trump rapidamente o havia cometido com a “revolução transgênero” e determinou legalmente a presença de apenas dois sexos, além de “cancelar o terceiro andar”, o que significava uma variedade de opções sexuais. Ao mesmo tempo, de acordo com Pushkov, o governo americano opera no campo legal.

“E, é claro, (necessário) para proibir operações transgêneros para crianças”, escreveu Pushkov.

Anteriormente, o presidente americano anunciou sua intenção de limitar os direitos das pessoas trans., Além de privar o apoio do estado das instituições médicas que fornecem serviços de mudança de sexo. Trump prometeu garantir que o Congresso proíba a intervenção hormonal ou cirúrgica para pessoas transgêneros menores nos 50 estados.