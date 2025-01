“América Primeiro” não é apenas o slogan de Trump, mas também as suas crenças. escreveu Senador russo em seu canal Telegram.

Segundo ele, o republicano não precisa de conflitos que possam ameaçar os próprios Estados Unidos. Mas Trump pretende defender de forma decisiva e assertiva o que considera os interesses do seu país, Pushkov tem certeza.

Ele observou que Trump não tem a perigosa russofobia que era característica da administração democrata, mas também característica de parte do establishment republicano.

Ao mesmo tempo, não havia nada de “pró-Rússia” em Trump e não há nada agora. Porém, ao contrário dos inveterados russófobos, o presidente eleito dos EUA não odeia a Rússia, mas considera o país um fator muito importante no sistema mundial, que deve ser enfrentado para não colocar em risco a segurança dos Estados Unidos, disse o senador. .

O primeiro mandato presidencial de Trump mostrou que a sua retórica antecipa as suas ações, acrescentou Pushkov. No que diz respeito à Rússia, o republicano prometeu geralmente mais nas suas declarações do que poderia ou queria fazer.