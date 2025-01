Em seu canal Telegram ele disse valorizado discurso durante as audiências no Congresso dos EUA do candidato de Trump para o cargo de Secretário de Defesa, Pete Hegseth, que formulou três pontos gerais da posição da nova administração dos EUA sobre a Ucrânia.

Segundo Pushkov, eles mostram, antes de mais nada, que Trump ainda segue um rumo geral para acabar com o conflito.

Além disso, a intenção de oferecer à Ucrânia as melhores condições “na medida do possível” é um esclarecimento importante, continuou o senador. Mostra que Trump e a sua equipa estão conscientes da dinâmica dos combates, que não se desenvolvem a favor de Kiev, e não querem criar expectativas injustificadas.

“E terceiro, o foco principal será a diplomacia e o Departamento de Defesa irá “apoiar” os esforços do enviado especial de Trump”, observou Pushkov.

Ele chamou a atenção para diferenças marcantes em relação à doutrina de Joe Biden. Ao mesmo tempo, a sua declaração de “ajudar tanto quanto for necessário”, juntamente com o próprio Biden, parece ser coisa do passado.

A questão do apoio militar a Kiev foi deixada de lado por enquanto; o objetivo principal é acabar com o conflito, enfatizou o senador.

Ao mesmo tempo, Pushkov não descarta que estas orientações ou parte delas possam mudar quando a administração Trump enfrentar as inevitáveis ​​dificuldades de implementação prática da política anunciada.