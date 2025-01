Pushpa 2 Box Office Collection, dia 34: O filme de Allu Arjun desacelera um mês após sua exibição alegre, ganha apenas ISTO

Retirada na bilheteria do Pushpa 2, dia 34: O filme de Allu Arjun, ‘Pushpa 2: The Rule’, vem causando sucesso nas bilheterias desde que chegou aos cinemas em 5 de dezembro de 2024. No entanto, um mês depois de seu sucesso, os ganhos da direção de Sukumar desaceleraram.

‘Pushpa 2: The Rule’ conseguiu vencer sozinho $1,31 Cr India nett, em seu 34º dia de bilheteria, de acordo com estimativas iniciais do rastreador da indústria Sacnilk.

Coleção Pushpa Box Office 2 Os ganhos do ‘Pushpa 2 no dia 34 são significativamente menores em comparação com os ganhos do dia anterior (dia 33), que totalizaram $2,5 milhões. A versão em hindi do filme foi a que mais arrecadou, ganhando $1,9 crores, enquanto a versão Telugu não conseguiu ganhar nem $1 crore de bilheteria, no dia 33, segundo estimativas de Sacnilk.

Porém, os realizadores do filme ‘Pushpa 2’ anunciaram nas redes sociais que foi o maior sucesso do cinema indiano.

“Pushpa 2 The Rule é agora o HIT DA INDÚSTRIA do cinema indiano com A MAIOR COLEÇÃO DE UM FILME NA ÍNDIA. WILDFIRE BLOCKBUSTER cruza uma coleção bruta de 1.831 CRORES em 32 dias em todo o mundo”, anunciou Mythri Movie Makers em x.

Crítica do filme Pushpa 2 Embora os ganhos do filme dirigido por Sukumar tenham desacelerado recentemente, o crítico de cinema Taran Adarsh ​​​​considerou ‘Pushpa 2: The Rule’ um “mega-sucesso de bilheteria”. Tanto Allu Arjun quanto Rashmika Mandanna foram elogiados por seu desempenho “intenso”.

“Um artista do Wildfire… Filme sólido em todos os aspectos… Guarde todos os prêmios para Allu Arjun, ele é além de fantástico… Sukumar é um mágico… O Tufão de bilheteria chegou”, disse Taran Adarsh ​​sobre o filme . .

No entanto, o crítico de cinema também acrescentou que certas cenas poderiam ter sido cortadas para uma narrativa mais compacta. No entanto, ele elogiou a edição do editor Naveen Nooli como impecável, afirmando: “O ritmo continua apertado, não deixando espaço para inquietações.”

