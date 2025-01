Pushpa 2 Box Office Collection Dia 38: O filme de Allu Arjun continua a manter o ímpeto, cunha ESTA quantia

O dia 38 da arrecadação de bilheteria de Pushpa 2 – o thriller de ação estrelado por Allu Arjun e Rashmika Mandanna, começou a sexta semana na sexta-feira sem se incomodar com novos lançamentos como Mufasa, Max, Marco, Vanvaas e Baby John. Embora o lançamento do filme ‘Game Changer’ de Ram Charan em 10 de janeiro possa ter impactado profundamente os números de bilheteria do filme do diretor Sukumar.