Pushpa 2 Box Office Collection Dia 41 em todo o mundo: Lucros caem, a versão recarregada liberará nova energia?

Pushpa 2 Box Office Collection Worldwide Dia 41: Cinco semanas depois de dominar as salas de cinema, os ganhos com filmes de Allu Arjun estão diminuindo. O filme ganhou uma estimativa $1,5 crore na terça-feira, 14 de janeiro. Seus ganhos mundiais foram de $1.726,25 crore até quarta-feira, informou o rastreador da indústria Sacnilk. Os lucros podem reviver após Pushpa 2. A versão Reloaded de The Rule estará nos cinemas a partir de 17 de janeiro.