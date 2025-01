Pushpa 2 Box Office Collection Dia 42: Queda nos ganhos do filme Allu Arjun – Verifique os ganhos totais até a data

Pushpa 2 Pick up na bilheteria Dia 42: O blockbuster de Allu Arjun, ‘Pushpa 2: The Rule’, vem ganhando as manchetes desde seu lançamento. Embora o filme tenha começado forte, cunhando $100 crore regularmente, desacelerou após 41 dias de seu lançamento nos cinemas.

O filme estrelado por Allu Arjun-Rashmika Mandanna não conseguiu vencer nem $1 crore no 42º dia de lançamento do filme.

Embora Pushpa 2 tenha sido o campeão imbatível em dezembro, o lançamento de Game Changer em janeiro mudou a dinâmica do protagonista de Allu Arjun. O drama político, estrelado por Ram Charan e Kiara Advani, conquistou as bilheterias, arrecadando Rs. 106,34 crores em apenas cinco dias.

Pushpa 2 Pick up na bilheteria Dia 42 Na quarta-feira, 15 de janeiro, ‘Pushpa 2: The Rule’ ganhou apenas $0,36 crore, de acordo com estimativas iniciais do rastreador da indústria Sacnilk. Com esses ganhos, espera-se que a arrecadação líquida do filme na Índia atinja $1.223,36 milhões.

Declínio das coleções Pushpa 2 No dia 40, primeira segunda-feira da sexta semana, ‘Pushpa 2: The Rule’ registrou sua menor bilheteria, lutando para chegar ao $1 crore, mas ele finalmente conseguiu alcançá-lo. No entanto, a popularidade do filme ainda parece repercutir no público, pois apenas um dia depois, houve um aumento de cerca de 50% nas arrecadações.

Veja como as coleções semanais do blockbuster Allu Arjun diminuíram enormemente $725 milhões para $25 milhões, em um período de cinco semanas:

Semana de Coleta 1 – 725,8 rúpias

Semana de Coleta 2 – 264,8 rúpias

Semana de Coleta 3 – 129,5 rúpias

Semana de Coleta 4 – 69,65 rúpias

Semana de Coleta 5 – $25,25 euros

Lançado em 5 de dezembro, Pushpa 2, estrelado por Allu Arjun e Rashmika Mandanna, enfrentou a concorrência não de um, mas de dois filmes altamente aguardados. Durante a janela de lançamento de Natal, Baby John, de Varun Dhawan, e o drama animado de aventura da Disney, Mufasa: O Rei Leão, chegaram aos cinemas.

Fonte