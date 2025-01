Pushpa 2 Box Office Collection Dia 43: O filme de Allu Arjun arrecada ESTA quantia enquanto os cinemas se preparam para lançar a versão estendida

Coleta de bilheteria de Pushpa 2, dia 43: O estrelado por Allu Arjun se recusou a desacelerar nas bilheterias. Apesar de vários novos lançamentos como Game Changer de Ram Charan, Mufasa, Max, Marco e Baby John, o filme está prestes a quebrar o recorde de Dangal. Em particular, Dangal, de Amir Khan, é o filme indiano de maior bilheteria de todos os tempos, com mais de $2.000 milhões em todo o mundo.

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 43 Depois de uma queda de 57,45% nas bilheterias nacionais na segunda-feira, o filme recuperou impulso e arrecadou $1,5 crores no dia seguinte. Na quarta-feira ele acumulou aproximadamente $1 crore, de acordo com o rastreador da indústria cinematográfica Sacnilk. Na quinta-feira, 43, o filme do diretor Sukumar arrebatou $25 lakh, de acordo com estimativas iniciais às 18h30.

O burburinho que o Pushpa 2 criou antes do seu lançamento traduziu-se significativamente em números monetários. A maior contribuição para as bilheterias veio das exibições em hindi, enquanto o filme foi originalmente feito na língua telugu. De acordo com o analista da indústria cinematográfica Taran Adarsh, Pushpa 2 é o filme hindi de maior bilheteria.

O blockbuster de Tollywood apresenta Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagadeesh Prathap Bandari, Sunil Varma, Anasuya Bharadwaj, Rao Ramesh e Ajay Ghosh em papéis principais, ao lado do ator principal Allu Arjun.

Coleção de bilheteria Pushpa 2 em todo o mundo Pushpa 2 A regra arrecadou $1.728,25 crores nas bilheterias mundiais até o dia 41. Feito com um orçamento de. $400-500 crores, o filme arrecadou $270,30 milhões de rúpias brutas no mercado externo, enquanto no mercado interno acumulou $1.457,95 crore até terça-feira. Os números da coleção global do Pushpa 2 não estão disponíveis para os dias 42 e 43.

O filme entrará na semana 7 do dia 17 de janeiro, quando a versão estendida de Pushpa 2 será lançada. Os produtores anunciaram que a versão estendida incluirá 20 minutos de novo conteúdo. O título da postagem no X diz: “Adicionando combustível ao WILDFIRE! #Pushpa2Reloaded chega aos cinemas em 17 de janeiro! Aqui está o OLHAR para despertar o seu entusiasmo!

Fonte