Pushpa 2 Box Office Collection Dia 43: Versão expandida dos filmes de Allu Arjun é lançada hoje; Ganhos de ₹ 1.224,65 cr

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 43

De acordo com as primeiras estimativas do Sacnilk.com, o acervo do filme no dia 43 era de $0,65 crore, o que representa uma queda de 33,33 por cento em relação aos seus ganhos no 42º dia. Com isso, o ganho total do filme da direção de Sukumar é de. $1.224,65 crores líquidos na Índia.