Pushpa 2 Box Office Collection Dia 48: Filme de Allu Arjun com probabilidade de registrar ganhos mais baixos: verifique os números aqui

Pushpa 2 Box Office Collection Dia 48: A sequência do blockbuster Pushpa: The Rise, desacelerou nas bilheterias. O thriller de ação registrou um aumento notável nas bilheterias após o lançamento da versão expandida Pushpa 2 Reloaded em 17 de janeiro. Desde então, os números dispararam a cada dia que passa até segunda-feira.

O corte estendido inclui filmagens adicionais de 20 minutos que aumentam o tempo de execução dos 200 minutos anteriores para 220 minutos, tornando-o um dos filmes mais longos do cinema indiano. Os produtores monetizaram de maneira inteligente e bem-sucedida a mania dos fãs em torno de Allu Arjun, já que o filme se tornou o segundo filme de maior bilheteria do cinema indiano.

Coleção de bilheteria mundial Pushpa 2

De acordo com o rastreador da indústria cinematográfica Sacnilk, a receita global de bilheteria agora equivale a $1.735,40 crore brutos, até o dia 47. Filme do diretor Sukumar arrecadou $270,50 crores no mercado externo e $1.464,90 crore brutos nas bilheterias nacionais.