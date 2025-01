Pushpa 2 Box Office Collection Dia 49: Filme Mint de Allu Arjun Somente ESTA Quantidade Após Prolongado Renascimento do Corte

Pushpa 2 Box Office Collection Dia 49: O thriller de ação de Tollywood estrelado por Allu Arjun e Rashmika Mandanna teve um desempenho excepcionalmente bom nas bilheterias, mas números recentes indicam um lento declínio nos números. Após um breve período de aumento da corrida do ouro, após o lançamento de uma versão expandida com filmagens adicionais de 20 minutos, o desempenho do filme como diretor de Sukumar diminuiu.

Na terça-feira, o filme teve uma queda significativa e atingiu sua menor bilheteria até então. Foi coletado $50 lakh nas bilheterias indianas no 48º dia nos cinemas, conforme estimativas do rastreador da indústria Sacnilk. Por dois dias consecutivos a tendência de queda foi registrada. Na segunda-feira, a queda foi de 56,67 por cento quando o filme foi lançado. $65 lakh.

Pushpa 2 Bilheteria Coleta Dia 49 A sequência do blockbuster Pushpa: The Rise, coletada $23 lakh nas bilheterias nacionais na quarta-feira às 19h30, informou Sacnilk. A versão em hindi deste filme dominou a bilheteria, seguida pela versão original em télugo. Excluindo a arrecadação de terça-feira, o lucro líquido de bilheteria da Índia é de $1.229,59 milhões.

Atualmente é o segundo filme de maior bilheteria do cinema indiano, enquanto Dangal, de Aamir Khan, ocupa o primeiro lugar com mais de $Arrecadação mundial de 2.080 crores. Vamos descobrir quanto lucro o filme de Allu Arjun precisa para superar os lucros mundiais do blockbuster Dangal.

Dia Mundial de Coleta de Bilheteria Pushpa 2 O filme de Tollywood arrecadou aproximadamente $1.735,40 milhões em todo o mundo até o dia 47, de acordo com Sacnilk. Registrado $270,50 crores brutos arrecadados no mercado externo e arrecadados $1.464,90 crore no mercado interno.

Produzido por Mythri Movie Makers em associação com Sukumar Writings, o elenco do filme inclui Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagapathi Babu, Jagadeesh Prathap Bandari, Dhananjaya, Rao Ramesh, Sunil, Anasuya Bharadwaj e Ajay.

