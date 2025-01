Pushpa 2 Box Office Day 57: O filme de Llu Arjun Centímetros de Baahubali 2 para se tornar o segundo maior filme indiano em todo o mundo

Pushpa 2 Day of the Box Office Collection 57: Enquanto o filme Allu Arjun está prestes a terminar sua oitava semana nos cinemas, o thriller de ação Telugu ainda é centímetros de Baahubali 2 de SS Rajamouli para se tornar o segundo maior filme indiano do mundo.

Pushpa 2 a regra, com uma coleção bruta de ₹1740,95 milhões de rúpias em todo o mundo, você ainda precisa ganhar quase ₹50 milhões de rúpias para superar o ₹1.790 Crore Groser Baahubali 2. Aamir Khan’s Dangal, com uma coleção bruta de ₹2.070 milhões de rúpias, continua sendo uma meta distante para o Pushpa 2.

Os fabricantes do PushPA 2 esperavam cobrir a diferença em seus lucros do que relataram em 6 de janeiro, lançando um corte prolongado do filme de 20 minutos em 17 de janeiro. No entanto, o filme só conseguiu manter a cabeça sobre a água. .

Pushpa 2 World Cabachie De acordo com o rastreador da indústria de Sacnilk, a sequência de Pushpa: a ascensão foi alcançada com um orçamento de ₹400-5 bilhões de rúpias e acumulou um bruto de ₹1740,95 milhões de rúpias em todo o mundo.

Foi coletado ₹271 milhões de rúpias no mercado no exterior, enquanto a coleção bruta da Índia está em ₹1469,95 milhões de rúpias. Juntos, esses números contribuem para a coleção mundial de bilheteria.

Ainda é quase ₹100 milhões de rúpias do que seus criadores disseram que haviam feito em 6 de janeiro. E com o impulso atual de lucros para o pushpa 2, é improvável que o filme atravesse até o ₹1800 Crore Marks in the World Collection.

De acordo com Pushpa 2, os cineastas do cinema, o filme se tornou o filme indiano mais rápido a cruzar ₹Coleção de 1831 Crore em todo o mundo em 6 de janeiro.

Pushpa 2 Day of the Box Office Collection 57 Pushpa 2 a regra ganhou cerca de ₹12 lakh na bilheteria nacional na quinta -feira, de acordo com Sacnilk. Atualmente, sua bilheteria total na Índia está em ₹1233.27 Crore Net.

Lançamento do Pushpa 2 OTT O maior abridor de bilheteria indiano de todos os tempos, PushPa 2, já está disponível na plataforma de transmissão digital da Netflix. O público OTT respondeu fortemente ao filme.

O filme está disponível na gigante da transmissão em quatro idiomas com 23 minutos de imagens adicionais.

Pushpa 2, um dos filmes indianos mais longos da história com um tempo de execução de 200 a 224 minutos, apresenta Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagathi Babu, Sunil e Rao Ramesh, Allu Arjun.

