Pushpa 2, dia 49 de arrecadação de bilheteria global: Allu Arjun starrer atinge a marca mais baixa na quarta-feira, os ganhos ficam em …

Dia 49 da arrecadação global de bilheteria de Pushpa 2: Mais de um mês depois de quebrar todos os recordes, a mania do filme de ação de Allu Arjun está desaparecendo nas bilheterias. O filme ganhou uma estimativa $1.230,05 crore até quarta-feira, de acordo com o rastreador da indústria Sacnilk.

A coleção de filmes caiu para níveis baixos na quarta-feira depois que a sequência de Pushpa, The Rise, ganhou apenas $50 lakh, de acordo com Sacnilk.

O filme não conseguiu reacender o interesse do público, apesar do lançamento da versão estendida na semana passada. A direção de Sukumar começou a sétima semana com uma nota monótona, com a queda nas coleções diárias sugerindo o declínio do interesse do público pelo filme de ação.