Pushpa Box Office Collection, dia 35: Filme de Allu Arjun vê declínio nos ganhos, verifique os ganhos totais

Coleta Pushpa Locker Dia 35: O sucesso de bilheteria de Allu Arjun, que vem causando sucesso nas bilheterias desde seu lançamento, agora desacelerou após um mês abundante.

De acordo com estimativas iniciais do rastreador da indústria Sacnilk, ‘Pushpa 2: The Rule’ ganhou $1.210,85 crores após 35 dias de lançamento nos cinemas.

Coleta Pushpa Locker Dia 35 O filme de Allu Arjun conseguiu vencer apenas $1,24 crore no dia 35 de bilheteria, de acordo com estimativas de Sacnilk. Este número é surpreendentemente baixo em comparação com os ganhos dos filmes durante as primeiras semanas, que oscilaram em torno de $90- $100 milhões por dia.

Por que a coleção Pushpa 2 caiu? A recente queda na receita de Pushpa 2 também pode ser atribuída à ocupação do filme, que caiu para cerca de 40% em multiplexes e 50% em telas únicas, mencionou a plataforma de streaming OTT Play.

No entanto, uma fresta de esperança para Pushpa 2 é sua presença contínua nos cinemas, especialmente porque nenhum filme importante em Telugu foi lançado no último mês. Este aspecto não poderia mais ser a favor de Pushpa 2, já que outro filme Telugu ‘Game Changer’ está programado para chegar aos cinemas em 10 de janeiro de 2025. As reservas já começaram e como o governo de Andhra Pradesh permite aumentos nos preços dos ingressos, os primeiros shows são esperados para ter um bom desempenho, acrescentou a plataforma de streaming.

Caso de debandada Pushpa 2 A prisão de Allu Arjun em conexão com a debandada do Sandhya Theatre interrompeu os planos promocionais pós-lançamento de Pushpa 2. Desde então, ele tem se mantido discreto e evitado atividades promocionais. Se as promoções tivessem ocorrido conforme planejado, a arrecadação de bilheteria do filme poderia ter sido consistente mesmo depois de um mês de seu lançamento, menciona um relatório da OTT Play, citando fontes comerciais.

Fonte