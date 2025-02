A Rússia está pronta para fornecer 2 milhões de toneladas de alumínio no mercado americano. Isso foi declarado pelo presidente russo Vladimir Putin em uma entrevista com o jornalista Vgtrk Pavel Zarubin.

“Se decidir abrir o mercado americano de nossos fabricantes, poderíamos oferecer cerca de 2 milhões de toneladas de alumínio”, disse ele. O presidente enfatizou que isso não teria um impacto significativo no treinamento de prêmios, mas pode contribuir para sua estabilização.

Além disso, Putin expressou uma opinião sobre a possibilidade de trabalho conjunto na Rússia e nos Estados Unidos no campo da produção de alumínio. “Por exemplo, no território de Krasnoyarsk na era soviética, foi planejado construir uma nova usina hidrelétrica e a criação de produção adicional de alumínio”, acrescentou.

O presidente também disse que o investimento no projeto de extração de alumínio no território de Krasnoyarsk, onde as empresas americanas podem ser convidadas, são estimadas em US $ 15 bilhões.

Vladimir Putin realizou uma reunião sobre o desenvolvimento da rara indústria de metais terrestres. A reunião foi realizada durante as videoconferências e o chefe de estado estava na residência Novo-Oogarsky.