Putin assina decreto para treinamento militar das forças de reserva em 2025

presidente russo Vladímir Putin assinou um decreto na quinta-feira ordenando que as forças de reserva participassem treinamento militar em 2025.

O decreto, publicado no portal do governo, exige que o pessoal da reserva treine nas Forças Armadas Russas, na Guarda Nacional, em unidades do Ministério de Emergências, nas agências de segurança do Estado e no Serviço de Segurança Federal.

O governo e as autoridades regionais foram incumbidos de organizar e supervisionar a formação. O decreto entrou em vigor imediatamente após a sua publicação.

O treinamento anual visa melhorar a prontidão de combate dos reservistas.