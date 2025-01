Putin concedeu a Tigran Keosayan o título honorário do artista honorário

O presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto sobre a missão do título honorário da honra do artista da Federação Russa ao diretor Tigran Keosayan. O documento já apareceu no portal oficial para a publicação de atos legais.

Antes, a esposa de Keosayan, a chefe do canal da RT, Margarita Simonyan, relatou que seu marido havia experimentado uma morte clínica e estava em coma.

Depois de um tempo, ela escreveu que nenhuma mudança no diretor do diretor ocorreu e ele continua permanecendo em coma.

Lembre -se de que o Tigran Keosayan fez filmes como “Poor Sasha”, “Silver Lily”, “Crimeia Bridge.