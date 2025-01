“É absolutamente claro que o bloqueio de Leningrado está entre crimes monstruosos contra a humanidade como o Holocausto, os campos de extermínio e as ações punitivas levadas a cabo por colaboradores nazis contra civis. O bloqueio ceifou mais de um milhão de vidas”, disse Putin durante um concerto no Salão Oktyabrsky, dedicado ao 81º aniversário da libertação total de Leningrado do cerco.

27 de janeiro é o Dia do Levantamento do Cerco de Leningrado e o Dia Internacional em Memória do Holocausto. Em 1944, o cerco de Leningrado foi totalmente levantado, que durou 872 dias. Exatamente um ano depois, os soldados do Exército Vermelho libertaram prisioneiros do campo de concentração nazista de Auschwitz (Auschwitz), na Polônia.