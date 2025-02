Vitaly Georgievich foi concedida pelo Decreto do Presidente da Rússia Vladimir Putin “por méritos especiais no desenvolvimento de esportes domésticos e do movimento olímpico”.

Vitaliy Smirnov liderou o Comitê Olímpico Russo de 1992 a 2001, após o que ele se tornou o doutorado honorário do OKR. É também um membro honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI), onde sua experiência é mais de 40 anos (1971-2015).

Todo o senhor da ordem “por mérito na pátria”, inclusive por grandes méritos no desenvolvimento de esportes domésticos e atividades sociais ativas.