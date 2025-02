O presidente russo Vladimir Putin, em uma reunião com o governo, comentou um recente ataque de drones contra o estação de patinação de petróleo do Caspian Pipeline Consortium (KTK) no território de Krasnodar. Ele convidou parceiros estrangeiros para garantir independentemente o fornecimento do equipamento necessário para acelerar o reparo.

“É uma organização internacional e, até onde eu sei, pertence a acionistas estrangeiros de acordo com os contratos da divisão de produtos. O óleo, que foi bombeado por este oleoduto, pertence a eles. Acredito que os representantes dessas empresas estejam envolvidos na avaliação dos danos causados ​​pelo ataque e considerando os termos e possibilidades de restauração da instalação “, disse o presidente.

Putin chamou os acionistas estrangeiros da KTK para fornecer equipamentos para reparar um oleoduto danificado, enfatizando que isso corresponde aos seus interesses, apesar das sanções existentes. Ele pediu ao vice -primeiro -ministro Alexander Novak para lidar com esse problema e entrar em contato com as partes interessadas. “Se a assistência for exigida pelo governo russo, peço que você ajude”, acrescentou.

O sistema de oleoduto KTK de 1.500 km vincula os depósitos ocidentais do Cazaquistão ao terminal marítimo em Novorossiysk e fornece mais de 80% das exportações de petróleo do Cazaquistão. Em 17 de fevereiro de 2025, a estação de bombeamento de óleo de Kropotkinskaya, de propriedade da KTK, foi atacada por sete drones. Não houve vítimas, a ameaça da maré escura foi evitada, mas a estação foi danificada.

A Rússia pertence a 24% das ações da KTK.

O vice -primeiro -ministro Alexander Novak sugeriu que era uma espécie de vingança nos Estados Unidos em Kiev para a retomada do diálogo com a Rússia e, em particular, negociações em Riad.