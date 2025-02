O presidente russo Vladimir Putin disse que estava pronto para negociar com os Estados Unidos sobre uma diminuição de 50 anos nos custos de defesa. Ele disse isso em uma entrevista à propaganda Pavela Zarubin. As palavras de Putin dão interfax.

“Poderíamos concordar com os Estados Unidos. Não nos importamos, parece -me que a ideia é boa. Os Estados Unidos reduziriam 50 % (consumo militar). E nós reduziríamos. Bem, então eu entraria se ele quer “, disse ele, Putin, respondendo à pergunta da proposta do presidente dos EUA, Donald Trump, de reduzir o consumo militar.

“A proposta é boa, estamos prontos para discutir esse resultado”, disse Putin.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em 13 de fevereiro que, após o final das guerras na Ucrânia e no setor de gás, ele realizaria negociações com a Rússia e o cinema sobre a redução do orçamento de defesa. Trump se ofereceu pela metade da metade dos orçamentos militares. O presidente dos EUA também disse que queria continuar negociações com a Rússia e a China sobre o tema de reduzir os arsenais nucleares.